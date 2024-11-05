الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة تبحثان سبل التعاون المشترك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
استقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في مقر المؤسسة، السيد محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة.
وتم خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن منظومة العدالة الجنائية في مملكة البحرين، وأهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال الحقوقي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال.
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