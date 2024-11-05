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الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة تبحثان سبل التعاون المشترك

11/5/2024 7:19:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل‭ ‬المهندس‭ ‬علي‭ ‬أحمد‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المؤسسة،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬الهزاع‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬المحامي‭ ‬العام‭ ‬رئيس‭ ‬وحدة‭ ‬التحقيق‭ ‬الخاصة‭. ‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ضمن‭ ‬منظومة‭ ‬العدالة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وأهمية‭ ‬تبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬وأفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الحقوقي‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تقدم‭ ‬ملموس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭.‬

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