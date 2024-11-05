وزيرة الإسكان ترأس وفد البحرين المشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتشارك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الدولي‭ ‬بوفد‭ ‬حكومي‭ ‬يضم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الجهات،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬فوزية‭ ‬بنت‭ ‬عبدالله‭ ‬زينل‭ ‬سفيرة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬يسلط‭ ‬الوفد‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬2030‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتنمية‭ ‬الحضرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استعراض‭ ‬أبرز‭ ‬المشاريع‭ ‬والبرامج‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الحكومة‭ ‬2023‭-‬2026‭.‬

وصرحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬الرميحي‭ ‬بأن‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬الحضري‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬تعد‭ ‬فرصة‭ ‬سانحة‭ ‬لإبراز‭ ‬المكتسبات‭ ‬والمنجزات‭ ‬المتحققة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬يقودها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وتتناول‭ ‬جلسات‭ ‬المنتدى‭ ‬نقاشات‭ ‬حول‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية،‭ ‬كزيادة‭ ‬الوعي‭ ‬بالتحضر‭ ‬المستدام‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والمواطنين،‭ ‬وتحسين‭ ‬المعرفة‭ ‬الجماعية‭ ‬بشأن‭ ‬التنمية‭ ‬الحضرية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المناقشة‭ ‬المفتوحة‭ ‬والشاملة،‭ ‬وتبادل‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬والسياسات،‭ ‬والدروس‭ ‬المستفادة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بموضوع‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

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