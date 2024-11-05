وزيرة الإسكان ترأس وفد البحرين المشارك في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأست آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية الشقيقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية خلال الفترة من 4 وحتى 8 نوفمبر الجاري، ويقام تحت شعار «كل شيء يبدأ محليّاً لنعمل معاً من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، بمشاركة أكثر من 20 ألف مشارك من 172 دولة، بالإضافة إلى ممثلي العديد من المنظمات الدولية والمحلية.
وتشارك مملكة البحرين في هذا الحدث الدولي بوفد حكومي يضم عددا من الجهات، وبمشاركة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، حيث يسلط الوفد خلال مشاركته الضوء على جهود حكومة مملكة البحرين في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المجالات ذات الصلة بالتنمية الحضرية، بالإضافة إلى استعراض أبرز المشاريع والبرامج التنموية التي تعمل المملكة على تنفيذها ضمن برنامج الحكومة 2023-2026.
وصرحت الوزيرة الرميحي بأن المشاركة في أعمال المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة تعد فرصة سانحة لإبراز المكتسبات والمنجزات المتحققة في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وتتناول جلسات المنتدى نقاشات حول التنمية الحضرية، كزيادة الوعي بالتحضر المستدام من خلال الشراكة بين الجهات المعنية والمواطنين، وتحسين المعرفة الجماعية بشأن التنمية الحضرية المستدامة من خلال المناقشة المفتوحة والشاملة، وتبادل أفضل الممارسات والسياسات، والدروس المستفادة، فضلاً عن تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بموضوع التنمية المستدامة.
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