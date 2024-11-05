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محافظ الجنوبية يؤكد الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم البر ومختلف المناسبات القادمة

11/5/2024 7:19:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬بحضور‭ ‬العميد‭ ‬حمد‭ ‬محمد‭ ‬الخياط‭ ‬نائب‭ ‬المحافظ،‭ ‬والعميد‭ ‬الدكتور‭ ‬عمّار‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بمبنى‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬دور‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬والأمنية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬دعائم‭ ‬الأمن‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬المشترك،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬لتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬والطمأنينة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أرجاء‭ ‬المحافظة‭.‬

وقدّم‭ ‬العميد‭ ‬الدكتور‭ ‬عمّار‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬عرضاً‭ ‬حول‭ ‬أهم‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬دعم‭ ‬المبادرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحملات‭ ‬والبرامج‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬استعداد‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬لاستقبال‭ ‬موسم‭ ‬البر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الجاهزية‭ ‬والاستعداد‭ ‬المسبق‭ ‬لتنظيم‭ ‬حملات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬وإقامة‭ ‬المبادرات‭ ‬الأمنية‭ ‬والتوعوية،‭ ‬حيث‭ ‬اطلع‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬عمل‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬خلال‭ ‬الموسم،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬بأهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الوعي‭ ‬الأمني‭ ‬لدى‭ ‬المخيمين‭ ‬وجميع‭ ‬مرتادي‭ ‬البر،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬المحافظة‭ ‬ومختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬لاستقبال‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬القادمة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬اطلع‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬الأمثل‭ ‬لاستقبال‭ ‬المناسبات‭ ‬القادمة‭ ‬خلال‭ ‬شهري‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬انسيابية‭ ‬الحركة‭ ‬المرورية‭ ‬وتنظيم‭ ‬الطرق‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسخير‭ ‬الدوريات‭ ‬المرورية‭ ‬وتوفير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭.‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬اطلعت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬مرئي‭ ‬للإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للدفاع‭ ‬المدني‭ ‬تضمن‭ ‬الإحصائيات‭ ‬والجهود‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬السلامة‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬الإدارة‭ ‬خطتها‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬ومواصلة‭ ‬الحملات‭ ‬التفتيشية‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬والمرافق‭ ‬الحيوية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬التوعية‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشاد‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬الإدارات‭ ‬الأمنية‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬المبادرات‭ ‬الأمنية‭ ‬الهادفة،‭ ‬وسعي‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬تحقيقها‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الرائدة‭.‬

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