محافظ الجنوبية يؤكد الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم البر ومختلف المناسبات القادمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية اجتماع اللجنة الأمنية الحادي عشر لعام 2024، بحضور العميد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، والعميد الدكتور عمّار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية، وعدد من الضباط من ممثلي الإدارات الأمنية بوزارة الداخلية، وذلك بمبنى المحافظة الجنوبية.
وفي مستهل الاجتماع رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالحضور، مؤكداً سموه دور مبدأ الشراكة المجتمعية والأمنية في ترسيخ دعائم الأمن عبر مختلف أطر التعاون والتنسيق المشترك، تنفيذاً لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، لتوفير الأمن والسلامة والطمأنينة في مختلف أرجاء المحافظة.
وقدّم العميد الدكتور عمّار مصطفى السيد مساعد رئيس الأمن العام لشؤون المجتمع بوزارة الداخلية عرضاً حول أهم المبادرات التي تقدمها الإدارة في تعزيز الشراكة المجتمعية، التي من شأنها دعم المبادرات الأمنية والمجتمعية والتعاون مع الشرطة المجتمعية في العديد من الحملات والبرامج المشتركة مع المحافظة الجنوبية.
كما أكد سمو المحافظ استعداد الجهات الأمنية لاستقبال موسم البر من خلال تكثيف الجهود المشتركة في الجاهزية والاستعداد المسبق لتنظيم حملات الأمن والسلامة وإقامة المبادرات الأمنية والتوعوية، حيث اطلع سموه على آلية عمل الأجهزة الأمنية خلال الموسم، منوهاً سموه بأهمية تكثيف الوعي الأمني لدى المخيمين وجميع مرتادي البر، وتعزيز مستوى التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ومختلف الأجهزة الأمنية لاستقبال مختلف المناسبات القادمة.
من جانب آخر، اطلع سمو المحافظ على جهود الإدارة العامة للمرور في الاستعداد الأمثل لاستقبال المناسبات القادمة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، من خلال متابعة انسيابية الحركة المرورية وتنظيم الطرق من خلال تسخير الدوريات المرورية وتوفير كل ما من شأنه تعزيز الأمن والسلامة.
من جانب آخر، اطلعت اللجنة الأمنية على عرض مرئي للإدارة العامة للدفاع المدني تضمن الإحصائيات والجهود الأمنية في تعزيز السلامة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث استعرضت الإدارة خطتها في رفع مستوى الوعي ومواصلة الحملات التفتيشية في المباني والمرافق الحيوية، وذلك ضمن دورها الفاعل في التوعية.
وفي ختام الاجتماع أشاد الحضور من ممثلي الإدارات الأمنية بالدور الذي يقوم به سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية رئيس اللجنة الأمنية في متابعة وتنفيذ المبادرات الأمنية الهادفة، وسعي سموه إلى تحقيقها وفق مبدأ الشراكة المجتمعية الرائدة.
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