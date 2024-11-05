رئيس الأمن العام يوجه إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بالأكاديمية الملكية للشرطة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام رئيس المجلس العلمي للأكاديمية الملكية للشرطة الاجتماع السبعين للمجلس العلمي، بحضور اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام، واللواء فواز حسن الحسن آمر الأكاديمية الملكية للشرطة.
وفي بداية الاجتماع رحب رئيس الأمن العام بالحضور، مشيداً بدعم واهتمام الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة في تطوير المنظومة التعليمية وبمخرجات الأكاديمية الملكية للشرطة وتحديث المناهج التعليمية والتدريبية.
وأشار الفريق طارق بن حسن الحسن إلى أهمية دور المجلس العلمي في إصدار القرارات المتعلقة بالتطوير والتحديث في الاكاديمية الملكية للشرطة، التي تسهم في تطوير الأداء الأمني ورفع معايير جودة التعليم والتدريب في برامج الأكاديمية بما يحقق الأهداف المرجوة.
وخلال ذلك وجّه رئيس الأمن العام الأكاديمية الملكية للشرطة إلى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، واختيار عينة من البرامج التعليمية القائمة للتطبيق عليها، بالإضافة إلى توظيف مخرجات ونتائج رصد الظواهر الاجتماعية في برامج ومناهج التعليم بالأكاديمية بالتعاون والتنسيق مع رئاسة الأمن العام لشؤون المجتمع.
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