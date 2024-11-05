رئيس الأمن العام يوجه إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية بالأكاديمية الملكية للشرطة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬رحب‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالحضور،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدعم‭ ‬واهتمام‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬التعليمية‭ ‬وبمخرجات‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬وتحديث‭ ‬المناهج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭.‬

وأشار‭ ‬الفريق‭ ‬طارق‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬الحسن‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬المجلس‭ ‬العلمي‭ ‬في‭ ‬إصدار‭ ‬القرارات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬في‭ ‬الاكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة،‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأداء‭ ‬الأمني‭ ‬ورفع‭ ‬معايير‭ ‬جودة‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‭.‬

وخلال‭ ‬ذلك‭ ‬وجّه‭ ‬رئيس‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬الأكاديمية‭ ‬الملكية‭ ‬للشرطة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬التعليمية،‭ ‬واختيار‭ ‬عينة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬القائمة‭ ‬للتطبيق‭ ‬عليها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬مخرجات‭ ‬ونتائج‭ ‬رصد‭ ‬الظواهر‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬ومناهج‭ ‬التعليم‭ ‬بالأكاديمية‭ ‬بالتعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬مع‭ ‬رئاسة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬لشؤون‭ ‬المجتمع‭.‬

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