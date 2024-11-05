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((التنسيقية)) تناقش مستجدات تطوير إدارة وتوفير الأدوية

11/5/2024 7:19:42 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬الـ‭ ‬495‭.‬

وذكر‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬التنسيقية‭ ‬ناقشت‭ ‬المستجدات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتطوير‭ ‬إدارة‭ ‬وتوفير‭ ‬الأدوية،‭ ‬كما‭ ‬استعرضت‭ ‬الموضوعات‭ ‬المتصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

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