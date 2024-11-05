((التنسيقية)) تناقش مستجدات تطوير إدارة وتوفير الأدوية

((التنسيقية)) تناقش مستجدات تطوير إدارة وتوفير الأدوية
التاريخ
11/5/2024 7:19:42 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة التنسيقية الـ 495.
وذكر حساب «أخبار سمو ولي العهد» على مواقع التواصل الاجتماعي أمس أن اللجنة التنسيقية ناقشت المستجدات المتعلقة بتطوير إدارة وتوفير الأدوية، كما استعرضت الموضوعات المتصلة بتطوير إجراءات تنظيم سوق العمل.
كلمات دالة
MENAFN05112024000055011008ID1108854833
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.