إسرائيل دمرت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في جنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دمرت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬37‭ ‬بلدة‭ ‬جنوبي‭ ‬لبنان‭ ‬ومسحتها‭ ‬ودمرت‭ ‬منازلها‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭.‬

وأشارت‭ ‬الوكالة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬قامت‭ ‬بتدمير‭ ‬أحياء‭ ‬ومدن‭ ‬وبلدات‭ ‬كاملة،‭ ‬وقامت‭ ‬بتدمير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬سكنية‭ ‬تدميرا‭ ‬كاملا‭.‬

وبحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬تمتد‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلومترات‭ ‬من‭ ‬الناقورة‭ ‬حتى‭ ‬مشارف‭ ‬الخيام‭.‬

وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحرب‭ ‬التدميرية‭ ‬التي‭ ‬تشنّها‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬عموما‭ ‬والجنوب‭ ‬خصوصا،‭ ‬والغارات‭ ‬والأعمال‭ ‬العسكرية‭ ‬التدميرية،‭ ‬يقوم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بتفخيخ‭ ‬وتدمير‭ ‬أحياء‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭.‬

قالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬لبنانية‭ ‬رسمية‭ ‬إن‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استهدفت‭ ‬مبنى‭ ‬سكنيا‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الجية‭ ‬الساحلية‭ ‬جنوبي‭ ‬بيروت‭ ‬أمس‭ ‬فيما‭ ‬استهدفت‭ ‬ضربات‭ ‬أخرى‭ ‬مواقع‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬فيما‭ ‬أطلقت‭ ‬جماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬صواريخ‭ ‬صوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وتسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬الجية‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬عمود‭ ‬ضخم‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭. ‬ولم‭ ‬يتبين‭ ‬بعد‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬الضربات‭ ‬محاولة‭ ‬اغتيال،‭ ‬ولم‭ ‬تصدر‭ ‬إسرائيل‭ ‬أي‭ ‬تحذير‭ ‬بالإخلاء‭ ‬قبل‭ ‬الضربات‭.‬

ويتبادل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬بالتوازي‭ ‬مع‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬لكن‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬تصاعدت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأسابيع‭ ‬الستة‭ ‬الماضية‭. ‬وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬معظمهم‭ ‬منذ‭ ‬أواخر‭ ‬سبتمبر‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬أن‭ ‬ضربات‭ ‬أمس‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬بعلبك‭ ‬في‭ ‬سهل‭ ‬البقاع،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬اثنان‭ ‬لقيا‭ ‬حتفهما‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬على‭ ‬سيارة‭. ‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬واصل‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬إطلاق‭ ‬الصواريخ‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وقالت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬إسرائيلية‭ ‬إن‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬دوت‭ ‬في‭ ‬حيفا‭ ‬والكريوت‭ ‬وحوف‭ ‬هكرمل،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كريات‭ ‬آتا،‭ ‬وكريات‭ ‬بياليك،‭ ‬وكريات‭ ‬يام،‭ ‬وكريات‭ ‬موتسكين،‭ ‬وطيرات‭ ‬الكرمل،‭ ‬وتالمي‭ ‬إلعازار‭ ‬والمنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭.‬

وأفادت‭ ‬بسماع‭ ‬دوي‭ ‬انفجارات‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حيفا‭ ‬بعد‭ ‬رشقة‭ ‬صاروخية‭ ‬تجاه‭ ‬المدينة‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيانات‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬دوي‭ ‬صفارات‭ ‬الإنذار‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬هاعمكيم،‭ ‬الكرمل،‭ ‬خليج‭ ‬حيفا،‭ ‬ومنشيه،‭ ‬اعترض‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬مقذوفتين‭ ‬تم‭ ‬تحديدهما‭ ‬تعبران‭ ‬من‭ ‬لبنان‭ ‬إلى‭ ‬إسرائيل‭.‬

واستهدف‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭ ‬تجمعا‭ ‬لقوات‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عند‭ ‬الأطراف‭ ‬الجنوبية‭ ‬الغربية‭ ‬لبلدة‭ ‬مارون‭ ‬الراس‭ ‬بصلية‭ ‬صاروخية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إصابة‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬الكتيبة‭ ‬932،‭ ‬لواء‭ ‬ناحال،‭ ‬بجروح‭ ‬خطرة‭ ‬خلال‭ ‬قتال‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬الاثنين‭.‬