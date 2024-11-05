إسرائيل دمرت أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في جنوب لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 37 بلدة جنوبي لبنان ومسحتها ودمرت منازلها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال قامت بتدمير أحياء ومدن وبلدات كاملة، وقامت بتدمير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية تدميرا كاملا.
وبحسب الوكالة فإن هذه المناطق تمتد في عمق ثلاثة كيلومترات من الناقورة حتى مشارف الخيام.
وفي إطار الحرب التدميرية التي تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان عموما والجنوب خصوصا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم الجيش الإسرائيلي بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بشكل كامل.
قالت وسائل إعلام لبنانية رسمية إن ضربة جوية إسرائيلية واحدة على الأقل استهدفت مبنى سكنيا في بلدة الجية الساحلية جنوبي بيروت أمس فيما استهدفت ضربات أخرى مواقع متفرقة في أنحاء البلاد مما أدى إلى سقوط قتلى فيما أطلقت جماعة حزب الله صواريخ صوب إسرائيل.
وتسبب الهجوم على بلدة الجية الساحلية في تصاعد عمود ضخم من الدخان من مبنى سكني. ولم يتبين بعد ما إذا كانت الضربات محاولة اغتيال، ولم تصدر إسرائيل أي تحذير بالإخلاء قبل الضربات.
ويتبادل الجيش الإسرائيلي وجماعة حزب الله المدعومة من إيران إطلاق النار منذ أكثر من عام بالتوازي مع حرب غزة لكن الأعمال القتالية تصاعدت على مدى الأسابيع الستة الماضية. وتقول السلطات الصحية في لبنان إن أكثر من ثلاثة آلاف شخص لقوا حتفهم في لبنان، معظمهم منذ أواخر سبتمبر.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية أن ضربات أمس أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص قرب مدينة بعلبك في سهل البقاع، من بينهم اثنان لقيا حتفهما في ضربة على سيارة.
من جانبه واصل حزب الله، إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في حيفا والكريوت وحوف هكرمل، بما في ذلك كريات آتا، وكريات بياليك، وكريات يام، وكريات موتسكين، وطيرات الكرمل، وتالمي إلعازار والمنطقة المحيطة بها.
وأفادت بسماع دوي انفجارات في مدينة حيفا بعد رشقة صاروخية تجاه المدينة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيانات إنه في أعقاب دوي صفارات الإنذار في مناطق هاعمكيم، الكرمل، خليج حيفا، ومنشيه، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي مقذوفتين تم تحديدهما تعبران من لبنان إلى إسرائيل.
واستهدف حزب الله منتصف ليل الاثنين تجمعا لقوات الجيش الإسرائيلي عند الأطراف الجنوبية الغربية لبلدة مارون الراس بصلية صاروخية.
وفي هذا السياق أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جندي من الكتيبة 932، لواء ناحال، بجروح خطرة خلال قتال في جنوب لبنان الاثنين.
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