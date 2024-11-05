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بريف تعود إلى المنامة بحدث تاريخي في أسبوع بريف الدولي للقتال

11/5/2024 7:19:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬البحرينية‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ Combat ‭ ‬ Federation ،‭ ‬للعودة‭ ‬إلى‭ ‬موطنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬حدث‭ ‬تاريخي‭ ‬تنظمه‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬13‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬‮«‬ BICW ‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬تحتفل‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بالنسخة‭ ‬السادسة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولي‭.‬

وتعتزم‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬تنظيم‭ ‬بطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬ديسمبر،‭ ‬وبطولة‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬ديسمبر،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والذي‭ ‬يشهد‭ ‬كذلك‭ ‬إقامة‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬للشباب‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬يومي‭ ‬14‭ ‬و15‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭.‬

وتسعى‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظميها‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث،‭ ‬مواصلة‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الترفيه‭ ‬الرياضي،‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬وأحداث‭ ‬رياضية،‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬والتطلعات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية،‭ ‬والذي‭ ‬يعزز‭ ‬المكانة‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬كبرى‭ ‬البطولات‭ ‬لاسيما‭ ‬بطولات‭ ‬الرياضات‭ ‬القتالية‭.‬

وسيكون‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬فرصة‭ ‬لجميع‭ ‬الحضور‭ ‬للاستمتاع‭ ‬بأجواء‭ ‬الترفيه‭ ‬والرياضة،‭ ‬حيث‭ ‬ستخصص‭ ‬المنظمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬عروضا‭ ‬ثقافية‭ ‬تحتفي‭ ‬بتراث‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مشاهدة‭ ‬المواهب‭ ‬من‭ ‬أبطال‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬والذين‭ ‬سيخوضون‭ ‬النزالات‭ ‬في‭ ‬بطولتي‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭ ‬و‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92‭. ‬كما‭ ‬سيشهد‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬عودة‭ ‬رائد‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬المقاتل‭ ‬البحريني‭ ‬المحترف‭ ‬حمزة‭ ‬الكوهجي،‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬دام‭ ‬عامين‭ ‬عن‭ ‬حلبات‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬أسبوع‭ ‬بريف‭ ‬الدولي‭ ‬للقتال‭ ‬سيشهد‭ ‬مباريات‭ ‬حصرية‭ ‬بين‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان،‭ ‬حيث‭ ‬تتطلع‭ ‬الهند‭ ‬إلى‭ ‬تعويض‭ ‬خسائرها‭ ‬أمام‭ ‬منافسيها‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬85‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬محمد‭ ‬شاهد‭ ‬عن‭ ‬حماسه‭ ‬بالأحداث‭ ‬القادمة،‭ ‬حيث‭ ‬قال‭: ‬‮«‬نختم‭ ‬موسمنا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬ببطولتي‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬91‭
‬و BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬92،‭ ‬واللتان‭ ‬تمثلان‭ ‬الحدثين‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭ ‬والثاني‭ ‬عشر‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭. ‬ونحن‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬بريف‭ ‬لا‭ ‬نعزز‭ ‬مكانتنا‭ ‬فقط‭ ‬كأكثر‭ ‬منظمة‭ ‬ MMA ‭ ‬انتشارا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم؛‭ ‬بل‭ ‬نعيد‭ ‬تعريف‭ ‬الرياضة‭ ‬كتجربة‭ ‬ترفيه‭ ‬رياضية‭. ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمشجعين‭ ‬التطلع‭ ‬إلى‭ ‬بطاقات‭ ‬القتال‭ ‬المثيرة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العروض‭ ‬العروض‭ ‬الترفيهية‮»‬‭.‬

ويسلط‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التوسع‭ ‬العالمي‭ ‬لـ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬،‭ ‬بعد‭ ‬استضافة‭ ‬أحداث‭ ‬في‭ ‬34‭ ‬دولة‭ ‬طوال‭ ‬عام‭ ‬2024‭. ‬وباعتبارها‭ ‬منظمة‭ ‬ MMA ‭ ‬الأكثر‭ ‬استضافة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬ورائدة‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬أحداث‭ ‬ MMA ‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا،‭ ‬حيث‭ ‬تواصل‭ ‬ BRAVE ‭ ‬ CF ‭ ‬كسر‭ ‬الحواجز‭ ‬ووضع‭ ‬معايير‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬طليعة‭ ‬ابتكار‭ ‬المفاهيم‭ ‬الجديدة‭ ‬للرياضات‭ ‬القتالية‭.‬

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