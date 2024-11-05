بريف تعود إلى المنامة بحدث تاريخي في أسبوع بريف الدولي للقتال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد منظمة بريف البحرينية BRAVE Combat Federation ، للعودة إلى موطنها مملكة البحرين، وذلك عبر حدث تاريخي تنظمه المنظمة في الفترة 13- 15 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال « BICW 2024»، والذي تحتفل من خلاله بالنسخة السادسة لهذا الحدث الرياضي الدولي.
وتعتزم منظمة بريف تنظيم بطولة BRAVE CF 91 يوم 13 ديسمبر، وبطولة BRAVE CF 92 يوم 15 ديسمبر، ضمن منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال الذي سيقام على صالة مدينة خليفة الرياضية، والذي يشهد كذلك إقامة بطولة آسيا للشباب لفنون القتال المختلطة على مدار يومي 14 و15 من الشهر ذاته.
وتسعى منظمة بريف من خلال تنظميها لهذا الحدث، مواصلة جهودها في تعزيز الترفيه الرياضي، عبر تنظيم فعاليات وأحداث رياضية، تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات الرامية إلى دعم السياحة الرياضية، والذي يعزز المكانة التي تحتلها مملكة البحرين كوجهة رائدة في احتضان كبرى البطولات لاسيما بطولات الرياضات القتالية.
وسيكون أسبوع بريف الدولي للقتال فرصة لجميع الحضور للاستمتاع بأجواء الترفيه والرياضة، حيث ستخصص المنظمة في هذا الحدث عروضا ثقافية تحتفي بتراث مملكة البحرين، إلى جانب مشاهدة المواهب من أبطال البحرين في رياضة فنون القتال المختلطة، والذين سيخوضون النزالات في بطولتي BRAVE CF 91 و BRAVE CF 92. كما سيشهد هذا الحدث عودة رائد فنون القتال المختلطة المقاتل البحريني المحترف حمزة الكوهجي، بعد انقطاع دام عامين عن حلبات فنون القتال المختلطة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أسبوع بريف الدولي للقتال سيشهد مباريات حصرية بين مقاتلين من الهند وباكستان، حيث تتطلع الهند إلى تعويض خسائرها أمام منافسيها باكستان في BRAVE CF 85.
من جهته، أعرب رئيس منظمة بريف محمد شاهد عن حماسه بالأحداث القادمة، حيث قال: «نختم موسمنا في عام 2024 ببطولتي BRAVE CF 91
و BRAVE CF 92، واللتان تمثلان الحدثين الحادي عشر والثاني عشر لهذا العام. ونحن في منظمة بريف لا نعزز مكانتنا فقط كأكثر منظمة MMA انتشارا على مستوى العالم؛ بل نعيد تعريف الرياضة كتجربة ترفيه رياضية. حيث يمكن للمشجعين التطلع إلى بطاقات القتال المثيرة إلى جانب العروض العروض الترفيهية».
ويسلط هذا الحدث الضوء على التوسع العالمي لـ BRAVE CF ، بعد استضافة أحداث في 34 دولة طوال عام 2024. وباعتبارها منظمة MMA الأكثر استضافة في أوروبا ورائدة في جلب أحداث MMA الدولية إلى إفريقيا، حيث تواصل BRAVE CF كسر الحواجز ووضع معايير جديدة في هذه الرياضة، التي تعزز من مكانة البحرين في طليعة ابتكار المفاهيم الجديدة للرياضات القتالية.
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