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سان جيرمان وبايرن ميونيخ للعودة إلى سكة الانتصارات

11/5/2024 7:19:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬مطالبان‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬بداية‭ ‬متذبذبة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يستضيفان‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬وبنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

واستهل‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬بفوز‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬على‭ ‬جيرونا‭ ‬الإسباني‭ ‬1‭-‬0‭ ‬قبل‭ ‬خسارة‭ ‬أمام‭ ‬أرسنال‭ ‬الانجليزي‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬ثم‭ ‬تعادل‭ ‬مخيب‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬مع‭ ‬أيندهوفن‭ ‬الهولندي‭ .(‬1-1‭)‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬حال‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬أفضل،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬بدايته‭ ‬الصاروخية‭ ‬عندما‭ ‬أتخم‭ ‬شباك‭ ‬دينامو‭ ‬زغرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬بتسعة‭ ‬أهداف‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزا‭ ‬9‭-‬2،‭ ‬ذلك‭ ‬لأنه‭ ‬سقط‭ ‬في‭ ‬مباراتيه‭ ‬التاليتين‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬ثم‭ ‬تلقى‭ ‬هزيمة‭ ‬قاسية‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬1-4‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس،‭ ‬لا‭ ‬بديل‭ ‬للفريق‭ ‬المملوك‭ ‬لقطر‭ ‬عن‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬لأن‭ ‬أي‭ ‬نتيجة‭ ‬أخرى‭ ‬ستعني‭ ‬وضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حرج‭ ‬في‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بان‭ ‬يواجه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭.‬

وعلق‭ ‬مدرب‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬نتواجد‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬مسار،‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬الاستعداد‭ ‬لكي‭ ‬نطور‭ ‬مستوانا‭. ‬نتواجد‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬صعبة‭ ‬وأنا‭ ‬قلق‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‮»‬‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أيضا‭ ‬مواجهة‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬التالية‭ ‬أندية‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنكليزي‭ ‬وشتوتغارت‭ ‬الألماني‭ ‬وريد‭ ‬بول‭ ‬سالزبورغ‭ ‬النمسوي‭.‬

وفشل‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬سد‭ ‬الثغرة‭ ‬التي‭ ‬تركها‭ ‬رحيل‭ ‬نجمه‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬نهاية‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬الاخير‭ ‬هو‭ ‬هدافه‭ ‬التاريخي‭ ‬برصيد‭ ‬256‭ ‬هدفا‭ ‬سجلها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سبعة‭ ‬مواسم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭.‬

وحاول‭ ‬مدرب‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬ايجاد‭ ‬البديل‭ ‬المناسب‭ ‬لمبابي‭ ‬لكن‭ ‬البرتغالي‭ ‬غونسالو‭ ‬راموش‭ (‬مصاب‭ ‬حاليا‭) ‬وراندال‭ ‬كولو‭ ‬مواني‭ ‬لم‭ ‬يتمكنا‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬نفسيهما‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬رأس‭ ‬الحربة‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬حتى‭ ‬ان‭ ‬الأخير‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مباراتين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬واحتفظ‭ ‬به‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬دكة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاحتياطيين‭. ‬ولم‭ ‬يستبعد‭ ‬بعض‭ ‬النقاد‭ ‬مغادرته‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الانتقالات‭ ‬الشتوية‭ ‬ولو‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭.‬

وحده‭ ‬الجناح‭ ‬برادلي‭ ‬باركولا‭ ‬يشكل‭ ‬الخطورة‭ ‬الهجومية‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريقه‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثمانية‭ ‬اهداف‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬


التاريخ‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بايرن

وعلى‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬أليانتس‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬سيكون‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬مطالبا‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬بنفيكا‭ ‬ليعزز‭ ‬من‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬الدور‭ ‬التالي‭ ‬الذي‭ ‬يبلغه‭ ‬مباشرة‭ ‬أول‭ ‬8‭ ‬فرق‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬36‭ ‬بعد‭ ‬خوض‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬ثماني‭ ‬مباريات،‭ ‬فيما‭ ‬يقام‭ ‬ملحق‭ ‬فاصل‭ ‬لمعرفة‭ ‬المتأهلين‭ ‬الثمانية‭ ‬الآخرين‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭.‬

ويأمل‭ ‬بايرن‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬عدوى‭ ‬نتائجه‭ ‬الرائعة‭ ‬في‭ ‬بوندسليغا‭ ‬إلى‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭. ‬يقف‭ ‬التاريخ‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الفريق‭ ‬البافاري‭ ‬اذ‭ ‬التقى‭ ‬الفريقان‭ ‬12‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الأوروبية،‭ ‬ففاز‭ ‬بايرن‭ ‬9‭ ‬مرات‭ ‬وتعادلا‭ ‬3‭ ‬مرات‭.‬

ويسير‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬البلجيكي‭ ‬فنسان‭ ‬كومباني‭ ‬بثبات‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يخسر‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لكن‭ ‬مجلس‭ ‬ادار‭ ‬الفريق‭ ‬يضع‭ ‬اهمية‭ ‬قصوى‭ ‬لدوري‭ ‬الابطال‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬بان‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬اليانتس‭ ‬ارينا‭ ‬بالذات‭.‬

ويعول‭ ‬بايرن‭ ‬على‭ ‬هدافه‭ ‬الانكليزي‭ ‬هاري‭ ‬كاين‭ ‬الذي‭ ‬يتصدر‭ ‬ترتيب‭ ‬الهدافين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬برصيد‭ ‬11‭ ‬في‭ ‬9‭ ‬مباريات،‭ ‬وكذلك‭ ‬ترتيب‭ ‬هدافي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬اهداف‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬استهل‭ ‬بنفيكا‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بفوزين‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬الاحمر‭ ‬الصربي‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬4‭-‬0،‭ ‬لكنه‭ ‬عاد‭ ‬وسقط‭ ‬على‭ ‬ارضه‭ ‬أمام‭ ‬فينورد‭ ‬الهولندي‭ ‬1‭-‬3‭.‬

وتبرز‭ ‬مباراة‭ ‬إنتر‭ ‬الايطالي‭ ‬وصيف‭ ‬المسابقة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬أرسنال‭ ‬الانكليزي‭. ‬يملك‭ ‬كلا‭ ‬الفريقين‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬لكنهما‭ ‬لا‭ ‬يعيشان‭ ‬أفضل‭ ‬فترة‭ ‬لهما‭. ‬

فإنتر‭ ‬فقد‭ ‬صلابته‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬ميزت‭ ‬الفريق‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬عندما‭ ‬تلقت‭ ‬شباكه‭ ‬22‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬الى‭ ‬التتويج‭ ‬بالدوري‭ ‬المحلي‭. ‬أما‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬فقد‭ ‬منيت‭ ‬شباكه‭ ‬بـ13‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬اول‭ ‬11‭ ‬مباراة‭.‬

أما‭ ‬ارسنال‭ ‬فيعاني‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬حيث‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ليفربول‭ ‬المتصدر‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬3‭ ‬مباريات‭ ‬بينها‭ ‬خسارتان‭ ‬امام‭ ‬بورنموث‭ ‬0‭-‬2‭ ‬وأمام‭ ‬نيوكاسل‭ ‬0-1‭.‬

وفي‭ ‬أبرز‭ ‬المباريات‭ ‬الأخرى،‭ ‬يسعى‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬سجله‭ ‬المثالي‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬كلوب‭ ‬بروج‭ ‬البلجيكي،‭ ‬فيما‭ ‬يحل‭ ‬برشلونة‭ ‬على‭ ‬النجم‭ ‬الأحمر‭ ‬بعد‭ ‬حصده‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مباريات‭.‬

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