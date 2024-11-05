رجــــل الشــارعومنتدى بـوابة الخليج 2024

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬كلها‭ ‬أسئلة‭ ‬موضوعية‭ ‬تستحق‭ ‬الوقوف‭ ‬عندها،‭ ‬ونحن‭ ‬نطالع‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024،‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬برعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليومين‭ ‬الماضيين،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الأهداف‭ ‬والأبعاد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لهذا‭ ‬المنتدى،‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬الإشارة‭ ‬إليها‭ ‬قبل‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬الأسئلة‭ ‬سالفة‭ ‬الذكر‭.‬

البعد‭ ‬الأول‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬250‭ ‬مسؤولا‭ ‬حكوميا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬ورجال‭ ‬أعمال‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬التنفيذيين‭ ‬والمستثمرين‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وآسيا‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ومنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬المنتقاة‭ ‬تعكس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الوصول‭ ‬المباشر‭ ‬إلى‭ ‬الفئات‭ ‬المستهدفة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر،‭ ‬والفرصة‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬الإمكانات‭ ‬الاستثمارية‭ ‬المتوافرة‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المحفزة‭ ‬للنمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬مثل‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

البعد‭ ‬الثاني‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬حرص‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬للمملكة‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬كمنطقة‭ ‬جذب‭ ‬للاستثمار،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الإدراك‭ ‬البحريني‭ ‬لأهمية‭ ‬العمق‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬رؤيتها‭ ‬للمستقبل؛‭ ‬إذ‭ ‬إن‭ ‬التكامل‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬هو‭ ‬أحد‭ ‬مقومات‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الحيوية‭ ‬من‭ ‬العالم‭.‬

البعد‭ ‬الثالث‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬العقول‭ ‬التي‭ ‬تدير‭ ‬المشهد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الراهن،‭ ‬وتمتلك‭ ‬تصورا‭ ‬متكاملا‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مبنيا‭ ‬على‭ ‬تخطيط‭ ‬مدروس‭ ‬لإمكانيات‭ ‬المملكة‭ ‬ومواطن‭ ‬القوة‭ ‬في‭ ‬اقتصادها،‭ ‬عبر‭ ‬تحديد‭ ‬الأولويات‭ ‬المستهدفة‭ ‬فيه،‭ ‬هذا‭ ‬التصور‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬في‭ ‬طياته‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

هذه‭ ‬الأبعاد‭ ‬الثلاثة‭ ‬هي‭ ‬معطيات‭ ‬أساسية‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا‭ ‬قبل‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬الأسئلة‭ ‬التي‭ ‬تشغل‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني؛‭ ‬لأن‭ ‬رجل‭ ‬الشارع‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬زيادة‭ ‬حجم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬في‭ ‬مصلحته،‭ ‬وهي‭ ‬الرسالة‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يحرص‭ ‬عليها‭ ‬أي‭ ‬تحرك‭ ‬اقتصادي‭ ‬تنفذه‭ ‬الدولة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يؤكده‭ ‬مرارا‭ ‬وتكرارا‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وكذلك‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تأكيد‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هدفها‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطن،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬والغاية‭ ‬من‭ ‬مبادرات‭ ‬ومسارات‭ ‬التنمية‭ ‬كافة‭.‬

لذلك‭ ‬فإن‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2024‭ ‬رسّخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬كوجهة‭ ‬رئيسية‭ ‬جاذبة‭ ‬للاستثمار،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬سعيه‭ ‬إلى‭ ‬التحول‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية،‭ ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬كشف‭ ‬عنه‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬خلال‭ ‬مشاوراته‭ ‬مع‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬الميزانية‭ ‬الجديدة‭ ‬لعامي‭ ‬2025‭-‬2026،‭ ‬وهذا‭ ‬لن‭ ‬يتحقق‭ ‬إلا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تنويع‭ ‬القاعدة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬النفطية‭.‬

إن‭ ‬اجتذاب‭ ‬المملكة‭ ‬استثمارات‭ ‬خارجية‭ ‬مباشرة‭ ‬بمقدار‭ ‬15‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ (‬منها‭ ‬6.8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2023‭ ‬وحده‭)‬،‭ ‬منذ‭ ‬انعقاد‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى‭ ‬لمنتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬2019،‭ ‬ليؤكد‭ ‬أن‭ ‬اقتصاد‭ ‬البحرين‭ ‬الأكثر‭ ‬تنوعا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أكدته‭ ‬تقارير‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬عندما‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬في‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬النمو‭ ‬عند‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬وأن‭ ‬يرتفع‭ ‬إلى‭ ‬3‭.‬5‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬مدفوعا‭ ‬بالناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬غير‭ ‬النفطي،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬90‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2029‭.‬

وهو‭ ‬ما‭ ‬تناغم‭ ‬مع‭ ‬تسليط‭ ‬منتدى‭ ‬بوابة‭ ‬الخليج‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬المستدام،‭ ‬وآثار‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬التحولات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬وتهيئة‭ ‬وإعداد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬للمتطلبات‭ ‬والتوقعات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭: ‬‮«‬تمتاز‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بمهارات‭ ‬وقدرات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وخاصة‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرقمية،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬دورهم‭ ‬الفاعل‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المسارات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة‮»‬،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجسد‭ ‬التوجه‭ ‬الواضح‭ ‬بأن‭ ‬تسهم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬نوعية‭ ‬للمواطن‭ ‬البحريني‭.‬

وكم‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬موفقا‭ ‬وواضحا‭ ‬في‭ ‬تصريحاته‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬عندما‭ ‬شرح‭ ‬توجهات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬المستقبلي،‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قطاعات‭ ‬حيوية‭ ‬جديدة‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وحول‭ ‬استفادة‭ ‬المواطن‭ ‬من‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬سوف‭ ‬أعود‭ ‬إلى‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬الكشف‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬استقطب‭ ‬استثمارات‭ ‬مباشرة‭ ‬بلغت‭ (‬1.056‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭) ‬حتى‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وتسهم‭ ‬الاستثمارات‭ ‬المتراكمة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5400‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬وهو‭ ‬الأساس‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬عليها‭ ‬خطط‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬للمملكة‭.‬

في‭ ‬الختام‭.. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬بتمعن‭ ‬إلى‭ ‬التحديات‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬التي‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم،‭ ‬وأن‭ ‬نضع‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬أولا‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الخطط‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬فرصا‭ ‬نوعية‭ ‬لمواطنينا،‭ ‬وأن‭ ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬بث‭ ‬الأمل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬شبابنا‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وأن‭ ‬تكون‭ ‬كل‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬هؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬يشكلون‭ ‬رأسمال‭ ‬الوطن‭ ‬لمواجهة‭ ‬كل‭ ‬التحديات‭.‬