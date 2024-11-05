الدكتورة هنادي الجودر تفوز بالمركز الأول في مسابقة عرار للشعر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬أقيمت‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬عشتار‭ ‬الدولي‭ ‬للشعر‭ ‬على‭ ‬مسرح‭ ‬مركز‭ ‬الحسين‭ ‬الثقافي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان‭ ‬بمشاركة‭ ‬عربية‭ ‬متنوعة‭ ‬لشعراء‭ ‬وأدباء‭ ‬وفنانين‭ ‬وموسيقيين‭ ‬وتشكيليين،‭ ‬حيث‭ ‬مثّلت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشاعرة‭ ‬الدكتورة‭ ‬هنادي‭ ‬الجودر،‭ ‬وشارك‭ ‬من‭ ‬العراق‭

‬الشاعر‭ ‬الكبير‭ ‬أسعد‭ ‬الغريري،‭ ‬والشاعر‭ ‬مهدي‭ ‬الحيدري‭ ‬والشاعرة‭ ‬شذى‭ ‬آل‭ ‬معمّر‭ ‬والشاعر‭ ‬أحمد‭ ‬الأديب‭ ‬والفنان‭ ‬المُلحن‭ ‬العراقي‭ ‬الكبير‭ ‬كريم‭ ‬هميم،‭ ‬ومن‭

‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬شاركت‭ ‬الشاعرة‭ ‬فاطمة‭ ‬المعتاد‭ ‬والشاعرة‭ ‬جميلة‭ ‬خميس‭ ‬والشاعر‭ ‬متعب‭ ‬النصار‭ ‬والشاعر‭ ‬محمد‭ ‬الجراح‭ ‬الشمري،‭ ‬ومن‭

‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشاعرة‭ ‬الشوق‭ ‬طير‭ ‬ومن‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشاعر‭ ‬بندر‭ ‬المطيري‭ ‬والشاعر‭ ‬حمد‭ ‬المسرع‭ ‬العجمي،‭ ‬ومن‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬شارك‭ ‬الشاعر‭ ‬داوود‭ ‬سليمان‭ ‬الكيومي‭ ‬والشاعر‭ ‬مصعب‭ ‬الفطيسي،‭ ‬ومن‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬شارك‭ ‬الشاعر‭ ‬صيّاد‭ ‬الحبابي‭ ‬و‭ ‬الشاعرة‭ ‬نشيرة‭ ‬الجابري،‭ ‬ومن‭ ‬سوريا‭ ‬شارك‭ ‬الشاعر‭ ‬وليد‭ ‬أو‭ ‬لجين‭ ‬والشاعر‭ ‬حكمت‭ ‬الغزالي‭ ‬والفنانة‭ ‬هدية‭ ‬السبيني‭ ‬التي‭ ‬تغنّت‭ ‬بأغنية‭ (‬شعب‭ ‬واحد‭) ‬من‭ ‬ألحان‭ ‬الفنان‭

‬كريم‭ ‬هيميم‭ ‬وكلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬المحاويلي،‭ ‬ومن‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬الأردن‭ ‬شارك‭ ‬الشاعر‭ ‬أمجد‭ ‬الهقيش‭ ‬والشاعر‭ ‬قيس‭ ‬الزعبي،‭ ‬الشاعر‭ ‬شاهر‭ ‬أبو‭ ‬رمان،‭ ‬الشاعر‭ ‬فهد‭ ‬نجادات‭ ‬والشاعر‭ ‬عيد‭ ‬العمارين‭ ‬والشاعر‭ ‬فليّح‭ ‬الجبور‭

‬والشاعر‭ ‬تيسير‭ ‬الزلابي‭ ‬والشاعرة‭ ‬فاتن‭ ‬البريدي‭ ‬والشاعر‭ ‬يمان‭ ‬الزعبي‭ ‬و‭ ‬الفنان‭ ‬رائد‭ ‬السرحان‭ ‬والفنان‭ ‬عمر‭ ‬السقار‭ ‬وفرقة‭ ‬غزلان‭ ‬الرمثا‭ ‬بقيادة‭ ‬الفنان‭ ‬ربيع‭ ‬أبو‭ ‬الشيخ‭. ‬ومن‭ ‬فلسطين‭ ‬العزيزة‭ ‬الفنان‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي‭.‬

وقد‭ ‬اشترك‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬فعاليات‭ ‬المهرجان‭ ‬الإعلامية‭ ‬الدكتورة‭ ‬هلا‭ ‬عارف‭ ‬والإعلامي‭ ‬العراقي‭ ‬حسين‭ ‬الأسدي،‭ ‬وتميز‭ ‬المهرجان‭ ‬بتغطيات‭ ‬إعلامية‭ ‬من‭ ‬الإعلامي‭ ‬السعودي‭ ‬أحمد‭ ‬الشراري‭ ‬ونبض‭ ‬البادية‭ ‬والمصور‭ ‬الفنان‭ ‬شركس‭ ‬شلول‭. ‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬للشاعرة‭ ‬الجودر‭ ‬أكدت‭ ‬أن‭ ‬تفاصيل‭ ‬المهرجان‭ ‬قد‭ ‬ازدانت‭ ‬بتنسيق‭ ‬وتنظيم‭ ‬مديرة‭ ‬المهرجان‭ ‬الشاعرة‭ ‬وصال‭ ‬الصقار‭ ‬رئيسة‭ ‬جمعية‭ ‬عشتار‭ ‬ومديرة‭ ‬أعمالها‭ ‬الأستاذة‭ ‬منّة‭ ‬الشمري‭ ‬وبقية‭ ‬أفراد‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬خليّة‭ ‬عمل‭ ‬ونظام‭ ‬وتفاني‭ ‬وعطاء‭ ‬بكل‭ ‬حب‭ ‬وأخوّة،‭ ‬فشكراً‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬وإلى‭ ‬جميع‭ ‬الداعمين‭ ‬للمهرجان‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬مروراً‭ ‬بكل‭ ‬الرعاة‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬مثالاُ‭ ‬للكرم‭ ‬الأردني‭ ‬الأصيل‭. ‬