الدكتورة هنادي الجودر تفوز بالمركز الأول في مسابقة عرار للشعر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حققت الشاعرة الدكتورة هنادي الجودر المركز الأول في المسابقة الشعرية التي نظمتها جمعية عشتار للشعر والثقافة والفنون تحت مظلة وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن فعاليات مهرجان عشتار الدولي للشعر (دورة شاعر الأردن عرار 2024)، وقد فاز بالمركز الثاني الشاعر أمجد الهقيش الصخري وكان المركز الثالث من نصيب الشاعر مسرع العجمي.
وقد أقيمت الدورة السادسة من مهرجان عشتار الدولي للشعر على مسرح مركز الحسين الثقافي في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة عربية متنوعة لشعراء وأدباء وفنانين وموسيقيين وتشكيليين، حيث مثّلت مملكة البحرين الشاعرة الدكتورة هنادي الجودر، وشارك من العراق
الشاعر الكبير أسعد الغريري، والشاعر مهدي الحيدري والشاعرة شذى آل معمّر والشاعر أحمد الأديب والفنان المُلحن العراقي الكبير كريم هميم، ومن
المملكة العربية السعودية شاركت الشاعرة فاطمة المعتاد والشاعرة جميلة خميس والشاعر متعب النصار والشاعر محمد الجراح الشمري، ومن
دولة قطر الشاعرة الشوق طير ومن دولة الكويت الشاعر بندر المطيري والشاعر حمد المسرع العجمي، ومن سلطنة عمان شارك الشاعر داوود سليمان الكيومي والشاعر مصعب الفطيسي، ومن دولة الامارات شارك الشاعر صيّاد الحبابي و الشاعرة نشيرة الجابري، ومن سوريا شارك الشاعر وليد أو لجين والشاعر حكمت الغزالي والفنانة هدية السبيني التي تغنّت بأغنية (شعب واحد) من ألحان الفنان
كريم هيميم وكلمات الشاعر محمد المحاويلي، ومن الدولة المستضيفة الأردن شارك الشاعر أمجد الهقيش والشاعر قيس الزعبي، الشاعر شاهر أبو رمان، الشاعر فهد نجادات والشاعر عيد العمارين والشاعر فليّح الجبور
والشاعر تيسير الزلابي والشاعرة فاتن البريدي والشاعر يمان الزعبي و الفنان رائد السرحان والفنان عمر السقار وفرقة غزلان الرمثا بقيادة الفنان ربيع أبو الشيخ. ومن فلسطين العزيزة الفنان أحمد العباسي.
وقد اشترك في تقديم فعاليات المهرجان الإعلامية الدكتورة هلا عارف والإعلامي العراقي حسين الأسدي، وتميز المهرجان بتغطيات إعلامية من الإعلامي السعودي أحمد الشراري ونبض البادية والمصور الفنان شركس شلول.
وفي تصريح للشاعرة الجودر أكدت أن تفاصيل المهرجان قد ازدانت بتنسيق وتنظيم مديرة المهرجان الشاعرة وصال الصقار رئيسة جمعية عشتار ومديرة أعمالها الأستاذة منّة الشمري وبقية أفراد فريق العمل الذين كانوا عبارة عن خليّة عمل ونظام وتفاني وعطاء بكل حب وأخوّة، فشكراً تصل إلى كل فرد من أفراد فريق العمل وإلى جميع الداعمين للمهرجان بدءاً من وزارة الثقافة مروراً بكل الرعاة الذين كانوا مثالاُ للكرم الأردني الأصيل.
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