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تأييد إدانة موظفة بمدرسة زورت فواتير شراء مستلزمات دراسية

11/5/2024 7:07:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ايدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬العليا‭ ‬الجنائية‭ ‬حكما‭ ‬بحبس‭ ‬موظفة‭ ‬بمدرسة‭ ‬سنة‭ ‬ومع‭ ‬غرامة‭ ‬تبلغ‭ ‬1865‭ ‬دينارا‭ ‬و240‭ ‬فلسًا‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬العقوبة‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬ومصادرة‭ ‬المستندات‭ ‬المزورة،‭ ‬بعد‭ ‬تزويرها‭ ‬فواتير‭ ‬شراء‭ ‬أدوات‭ ‬مدرسة‭ ‬والاستلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬الوزارة‭ ‬قد‭ ‬أبلغت‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإدارية‭ ‬بحق‭ ‬المتهمة،‭ ‬وإحالتها‭ ‬إلى‭ ‬التحقيق‭ ‬الإداري‭ ‬ومجازاتها‭ ‬بالخصم‭ ‬شهرًا‭ ‬من‭ ‬الراتب‭ ‬مع‭ ‬استرجاع‭ ‬المبلغ،‭ ‬وسحب‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدّمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬والاكتفاء‭ ‬بما‭ ‬تم‭ ‬اتخاذه‭ ‬من‭ ‬إجراء‭.‬

وتعود‭ ‬بداية‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬تفتيش‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬على‭ ‬المدرسة‭ ‬تبين‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬وجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفواتير‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأرصدة‭ ‬بوضع‭ ‬ممحاة‭ ‬‮«‬البلانكو‮»‬‭ ‬وتعديل‭ ‬على‭ ‬مبالغ،‭ ‬فتم‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬تبين‭ ‬بأن‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بتلك‭ ‬التعديلات‭ ‬المتهمة‭ ‬كونها‭ ‬تتولى‭ ‬إدخال‭ ‬الفواتير‭ ‬وترحيلها‭ ‬وطباعه‭ ‬سندات‭ ‬الصرف،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬مشرفة‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬وأمور‭ ‬المشتريات‭ ‬والمدفوعات‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬عضو‭ ‬باللجنة‭ ‬المالية‭.‬

وانتهى‭ ‬التفتيش‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬تلاعب‭ ‬بالأرصدة‭ ‬وسندات‭ ‬الصرف‭ ‬وتمت‭ ‬إحالة‭ ‬الواقعة‭ ‬الى‭ ‬النيابة‭ ‬التي‭ ‬كلفت‭ ‬باحثة‭ ‬قانونية‭ ‬بوزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬والاطلاع‭ ‬والتدقيق‭ ‬على‭ ‬الفواتير‭ ‬والمصروفات،‭ ‬وتأكد‭ ‬وجود‭ ‬تلاعب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رصد‭ ‬رصيد‭ ‬بقيمة‭ ‬46‭ ‬دينارا‭ ‬صادرا‭ ‬من‭ ‬محل‭ ‬تجاري‭ ‬فتم‭ ‬التوجه‭ ‬الى‭ ‬التاجر‭ ‬المعني‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬نسخة‭ ‬أصلية‭ ‬من‭ ‬الرصيد‭ ‬الأصلي‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬قيمتها‭ ‬6‭ ‬دنانير‭ ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬التدقيق‭ ‬على‭ ‬باقي‭ ‬الفواتير‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬المدرسة‭ ‬وتبين‭ ‬الوجود‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التعديلات‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬إجمالي‭ ‬المبالغ‭.‬

حيث‭ ‬انتهت‭ ‬التحقيقات‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬تتولى‭ ‬إدارة‭ ‬الأمور‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬وتقوم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬التجار‭ ‬وصرف‭ ‬المبالغ‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقوم‭ ‬بإدخال‭ ‬الأرصدة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تقوم‭ ‬بترحيل‭ ‬تلك‭ ‬الأرصدة‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تقوم‭ ‬بعرض‭ ‬سندات‭ ‬الصرف‭ ‬على‭ ‬أمين‭ ‬الصندوق،‭ ‬وتم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اجمالي‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬استولت‭ ‬عليها‭ ‬المتهمة‭ ‬عبر‭ ‬التزوير‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1800‭ ‬دينار‭.‬

فوجهت‭ ‬اليها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنها‭ ‬بصفتها‭ ‬موظفا‭ ‬عاما‭ ‬فنيا‭ ‬إداريا‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬بالمدرسة‭ ‬اختلست‭ ‬مبلغ‭ ‬1865‭ ‬دينارا‭ ‬و240‭ ‬فلسا‭ ‬والذي‭ ‬وجد‭ ‬بحيازتها‭ ‬بسبب‭ ‬وظيفتها‭ ‬وصفتها،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬بصفتها‭ ‬ارتكبت‭ ‬تزويرا‭ ‬في‭ ‬محررات‭ ‬رسمية‭ ‬وهي‭ ‬سند‭ ‬صرف‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬المدرسة،‭ ‬واستعملت‭ ‬المحررات‭ ‬الرسمية‭ ‬المزورة‭ ‬فيما‭ ‬زورت‭ ‬من‭ ‬اجله‭ ‬واعتدت‭ ‬بالبيانات‭ ‬المبينة‭ ‬مع‭ ‬علمها‭ ‬بتزويرها‭ ‬وتولت‭ ‬اعتماد‭ ‬وصرف‭ ‬المبالغ‭ ‬الواردة‭ ‬بطياتها‭ ‬خلافا‭ ‬لما‭ ‬هو‭ ‬مستحق‭ ‬فعلا‭ ‬للفواتير‭ ‬الصحيحة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬التجار،‭ ‬كما‭ ‬ارتكبت‭ ‬تزويرا‭ ‬في‭ ‬محررات‭ ‬خاصة،‭ ‬وهي‭ ‬88‭ ‬فاتورة‭ ‬صادرة‭ ‬من‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية‭ ‬وذلك‭ ‬بطرق‭ ‬التزوير‭ ‬بأن‭ ‬أضافت‭ ‬أرقام‭ ‬وكميات‭ ‬السلع‭ ‬وقيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬بالفواتير‭ ‬خلافا‭ ‬للحقيقة‭. ‬

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