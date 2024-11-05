استفتاء في قطر على مشروع التعديلات الدستورية 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الدوحة
– الوكالات: أدلى الناخبون القطريون أمس بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع التعديلات الدستورية لسنة 2024 على الدستور الدائم للبلاد.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن اللجنة العامة للاستفتاء على التعديلات الدستورية أتاحت أمام المواطنين المؤهلين للتصويت، القيام بالاستفتاء عبر لجان الاستفتاء الورقي وعددها 10 لجان، أو لجان الاستفتاء الإلكترونية وهي 18 لجنة، بالحضور شخصيًا في أحد مقار الاستفتاء المعلن عنها، وإبراز البطاقة الشخصية القطرية، أو هوية قطر الرقمية، أو من خلال التصويت (عن بعد) باستخدام تطبيق مطراش (2) داخل الدولة وخارجها، علما بأن التصويت يكون بالاختيار بين (نعم) أو (لا).
واستمرت عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً، وبدأ بعد ذلك مباشرة إجراءات فرز وعد الأصوات، لتعلن اللجنة العامة النتائج في غضون 24 ساعة من انتهاء التصويت.
وبموجب التعديلات المقترحة، سيتم تعيين مجلس الشورى بالكامل من قبل الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال سعود بن خالد آل ثاني، أحد الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة، للصحفيين قبل التصويت «أعتقد أنه لن يكون تصويتا بالغالبية، ولكن قد يصل الأمر إلى تصويت بالإجماع على تعديل دستوري».
وأضاف «كل دولة لها أسلوبها الذي يتناسب معها ويتناسب مع شخصيتها ويتناسب مع مواطنيها. نحن دولة ولله الحمد متكاتفين مع قيادتنا متكاتفين مع حكومتنا».
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