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استفتاء في قطر على مشروع التعديلات الدستورية 2024

11/5/2024 7:07:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬أدلى‭ ‬الناخبون‭ ‬القطريون‭ ‬أمس‭ ‬بأصواتهم‭ ‬في‭ ‬الاستفتاء‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬الدائم‭ ‬للبلاد‭.‬

وأفادت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬القطرية‭ (‬قنا‭) ‬بأن‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬للاستفتاء‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬الدستورية‭ ‬أتاحت‭ ‬أمام‭ ‬المواطنين‭ ‬المؤهلين‭ ‬للتصويت،‭ ‬القيام‭ ‬بالاستفتاء‭ ‬عبر‭ ‬لجان‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الورقي‭ ‬وعددها‭ ‬10‭ ‬لجان،‭ ‬أو‭ ‬لجان‭ ‬الاستفتاء‭ ‬الإلكترونية‭ ‬وهي‭ ‬18‭ ‬لجنة،‭ ‬بالحضور‭ ‬شخصيًا‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬مقار‭ ‬الاستفتاء‭ ‬المعلن‭ ‬عنها،‭ ‬وإبراز‭ ‬البطاقة‭ ‬الشخصية‭ ‬القطرية،‭ ‬أو‭ ‬هوية‭ ‬قطر‭ ‬الرقمية،‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التصويت‭ (‬عن‭ ‬بعد‭) ‬باستخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬مطراش‭ (‬2‭) ‬داخل‭ ‬الدولة‭ ‬وخارجها،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬التصويت‭ ‬يكون‭ ‬بالاختيار‭ ‬بين‭ (‬نعم‭) ‬أو‭ (‬لا‭).‬

واستمرت‭ ‬عملية‭ ‬التصويت‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً،‭ ‬وبدأ‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬مباشرة‭ ‬إجراءات‭ ‬فرز‭ ‬وعد‭ ‬الأصوات،‭ ‬لتعلن‭ ‬اللجنة‭ ‬العامة‭ ‬النتائج‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬التصويت‭.‬

وبموجب‭ ‬التعديلات‭ ‬المقترحة،‭ ‬سيتم‭ ‬تعيين‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأمير‭ ‬الشيخ‭ ‬تميم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭. ‬

وقال‭ ‬سعود‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬آل‭ ‬ثاني،‭ ‬أحد‭ ‬الأعضاء‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬الأسرة‭ ‬الحاكمة،‭ ‬للصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬التصويت‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬تصويتا‭ ‬بالغالبية،‭ ‬ولكن‭ ‬قد‭ ‬يصل‭ ‬الأمر‭ ‬إلى‭ ‬تصويت‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬دستوري‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬‮«‬كل‭ ‬دولة‭ ‬لها‭ ‬أسلوبها‭ ‬الذي‭ ‬يتناسب‭ ‬معها‭ ‬ويتناسب‭ ‬مع‭ ‬شخصيتها‭ ‬ويتناسب‭ ‬مع‭ ‬مواطنيها‭. ‬نحن‭ ‬دولة‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬متكاتفين‭ ‬مع‭ ‬قيادتنا‭ ‬متكاتفين‭ ‬مع‭ ‬حكومتنا‮»‬‭.‬

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