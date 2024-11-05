في يوم الطبيب البحريني.. احتفاء الوطن بأبنائه المخلصين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: لمياء ابراهيم
تحتفل مملكة البحرين بيوم الطبيب البحريني في يوم الاربعاء الأول من شهر نوفمبر، حيث تحتفي بأبنائها وكفاءاتها المخلصين من الأطباء بتوجيهات من القيادة الحكيمة لدعم مسيرة الأطباء والاحتفاء بجهودهم وإبراز فخر الوطن بهم.
وأطلقت «أخبار الخليج» حملة تفاعلية للاحتفال مع الاطباء في يومهم الخاص والتعبير عن فرحتهم بتقدير الدولة لهم، وفي كلمة للدكتور عامر الدرازي رئيس جمعية الأطباء البحرينية أعرب فيها عن سعادته بالاحتفال بيوم الطبيب البحريني قائلا: يسرني بصفتي رئيس جمعية الأطباء البحرينية أن أتوجه بأسمى آيات التقدير والامتنان الى جميع الأطباء البحرينيين في هذه المناسبة المميزة: «يوم الطبيب البحريني»، الذي يأتي تكريماً لعطاء أبطال القطاع الصحي وتضحياتهم المخلصة في سبيل سلامة مجتمعنا وصحته.
إن هذا اليوم الذي تم اعتماده بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بناءً على مبادرة جمعية الأطباء، يعكس حرص مملكة البحرين على إبراز الدور الجليل للأطباء، وتقديرها لما يقدمونه من خدمات إنسانية تعبّر عن أسمى معاني الالتزام والتفاني. وما يبعث على الفخر هو أن الطبيب البحريني أصبح ركيزة أساسية في نهضة المملكة الصحية، وعنواناً للإبداع والتميز في المحافل الدولية، بفضل كفاءته وتفانيه والدعم المستمر من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم.
وإيماناً من الحكومة بأهمية دعم الكوادر الطبية البحرينية، أطلقت رئاسة مجلس الوزراء مبادرات متعددة تهدف إلى توظيف الأطباء البحرينيين وزيادة فرصهم التدريبية والتوظيفية في القطاع الصحي، إلى جانب تحسين أوضاع الأطباء العاملين في المستشفيات. كما أعلن سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين»، برامج تمويل ودعم متكاملة لتوفير فرص عمل للأطباء البحرينيين في المستشفيات الحكومية والخاصة، وتعزيز مهاراتهم من خلال برامج تدريبية تخصصية تهدف إلى رفع كفاءتهم وجاهزيتهم لسوق العمل.
وفي هذا السياق، تلتزم جمعية الأطباء البحرينية بالتعاون الوثيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إلى واقع ملموس، من خلال تطبيق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، مع الحفاظ على الهوية الوطنية في جميع جوانب عملنا. نحرص على تعزيز التميز الطبي البحريني، مع التمسك بالقيم الثقافية والتراثية للمملكة».
وقالت الدكتورة امل الغانم نائب رئيس جمعية الاطباء: «إن الجهود التي يبذلها الطبيب البحريني وما يحققه بعمله وإخلاصه في القطاع الصحي يُجسّد أروع الصور في أداء الواجب المهني والإنساني والتفاني والإنجاز الذي يشكل مصدر فخرٍ للجميع».
وفي كلمة الدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى عبرت عن سعادتها بتخصيص يوم للطبيب البحرين، موكدة ان ذلك يمثل اعترافًا رسميًا من الدولة بكافة مؤسساتها وهيئاتها بدور الأطباء الذين أثبتوا على الدوام تحليهم بأقصى درجات المهنية والالتزام بالمسؤولية في حمل شرف أمانة المهنة، وما يبذلونه من الغالي والنفيس في خدمة قيادتهم ووطنهم في مختلف مفاصل القطاع الصحي والطبي.
واضافت ان يوم الطبيب البحريني يمثل فرصة لاستذكار مسيرة الخير والعطاء الإنساني الكبير للكوادر الطبية ودورهم المتميز في المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وبمؤازرة ودعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تعدّ مهنة الطب من أهم وأشرف المهن التي تتعامل مع أرواح البشر بمختلف طبقاتهم وأجناسهم، منوهين في الوقت ذاته بما يبذله الطبيب البحريني من جهد وإخلاص لإنقاذ حياة المرضى، والتخفيف من حدة آلامهم ومعاناتهم، والسعي قدر المستطاع لمعالجة مشاكلهم الصحية.
ونحرص في السلطة التشريعية على استمرار التعاون الوثيق والتشاور مع الحكومة الموقرة والجهات ذات العلاقة بالقطاع الصحي، من أجل مواصلة تطوير وسنّ التشريعات والقوانين التي تواكب آخر المستجدات في القطاع الصحي.
كما رفع الدكتور هاني الساعاتي استشاري الجراحة العامة والمناظير، عضو مجلس الشورى، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بمناسبة يوم الطبيب البحريني، منوها بما تشهده مملكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالته من تقدم مطردٍ، وإنجازات متنامية في المجال الصحي، جعلت من المملكة نموذجاً يحتذى به على المستوى العالمي.
وأشاد بالدعم والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتعزيز تقدم القطاع الصحي والاستثمار في الكفاءات الطبية الوطنية، مؤكدا أن الدعم اللامحدود من حكومة مملكة البحرين للأطباء والكوادر الوطنية يجسد اهمية الاستثمار في الكفاءات البحرينية في كافة المجالات الصحية.
كما عبر الساعاتي عن عميق فخره واعتزازه بالأطباء الزملاء في القطاع الصحي كافة، واكد ان الطبيب البحريني يمثل نموذجا في الكفاءة والانجاز، لما يتمتع به من مستويات علمية ومهنية متميزة.
اشادت الدكتورة سامية بهرام، الوكيل المساعد للصحة العامة، بالدور المهم والبارز الذي يؤديه الأطباء وجميع العاملين في المجال الطبي، تقديراً للجهود المخلصة التي ساهمت في تعزيز ورفع مكانة مملكة البحرين وحصولها على العديد من الجوائز في المحافل المحلية والعالمية في المجال الصحي. وأشادت بدور الكادر الطبي في تطوير وتحسين جودة ونوعية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، واستنارةً برؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والدعم المستمر والحثيث من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.
وبمناسبة الاحتفال بيوم الطبيب البحريني، الذي يصادف أول يوم أربعاء من شهر نوفمبر من كل عام، رفعت الوكيل المساعد للصحة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، وإلى الدكتورة جليلة بنت السيد جواد، وزيرة الصحة، والدكتورة لولوة راشد شويطر، وكيل وزارة الصحة، وإلى كل طبيب وطبيبة على أرض مملكتنا الحبيبة، معربة عن شكرها لجهودهم المخلصة في خدمة المرضى والمجتمع، وتقديم الرعاية الصحية بكل مهنية وإنسانية.
وقالت الدكتورة مرام عيسي أمين سر جمعية الاطباء، يوم الطبيب البحريني هو مناسبة تُحتفى بها لتكريم الأطباء في البحرين، حيث يتم الاعتراف بجهودهم وتضحياتهم في تقديم الرعاية الصحية للمجتمع. هذا اليوم يعكس تقدير المجتمع للأطباء ودورهم الحيوي في الحفاظ على الصحة العامة، ويعزز الوعي حول أهمية المهنة الطبية. كما يساهم في تعزيز الروابط بين الأطباء والمرضى ويشجع على تطوير المهارات والتواصل فيما بينهم.
وبدوره رئيس رابطة الامراض الجلدية الدكتور امين العوضي عبر عن تقديره العميق للدور الحيوي الذي يقوم به الأطباء في المملكة. مبينا ان للطبيب دورا اساسيا يعكس التزامه الراسخ بمسؤوليته الإنسانية والوطنية.
واضاف: «لقد أثبت الأطباء البحرينيون مرارًا وتكرارًا قدرتهم على مواجهة التحديات الطبية، وساهموا بشكل فعّال في تعزيز صحة وسلامة مجتمعنا، سواء من خلال تقديم الرعاية المباشرة أو المشاركة في الجهود البحثية والتوعوية. وفي رابطة أطباء الجلد البحرينية، نفتخر بأن نكون جزءًا من هذا النسيج الطبي المتميز».
وثمنت الدكتورة نوف بهزاد رئيس رابطة امراض النساء والولادة الاحتفال بالأطباء لما له من اثر كبير على العاملين في المجال الصحي،
كما هنأت كل الأطباء البحرينيين على جهودهم وطاقاتهم وإبداعاتهم في يومهم الذي لم يأت من فراغ بل يعد اعترافًا بدورهم.
ورفعت أسمى آيات التقدير والعرفان الى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بمناسبة احتفائنا بيوم الطبيب البحريني، على ما تشهده المنظومة الصحية في المملكة من تطور رائد وتميز رائد بفضل الدعم الملكي السامي لجلالته، والجهود المستمرة والحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قيادة فريق البحرين من أجل صحة المواطن وسلامة المجتمع.
بروفيسور فيصل الناصر رئيس رابطة أطباء العائلة اختتم بكلمة محفزة عن الاحتفال قال فيها: «أحيي جميع الأطباء العاملين في مملكة البحرين والذين يكرسون حياتهم لخدمة الناس وحمايتهم من الأمراض والتقليل من معانة المرضى. فجهودهم وتفانيهم في تقديم الرعاية الصحية وإنقاذ الأرواح يستحق من الكل التقدير والاحترام.
في هذا اليوم، اشكر زملائي الاطباء على تضحياتهم وصبرهم وتفانيهم في عملهم ونكران الذات، فهم يدعمون الناس في جميع الاوقات والأزمان وفي الأزمات وفي الكوارث والاوبئة والحروب في أصعب الأوقات، ويعملون بلا كلل لتخفيف الآلام ويساهمون في رفع المستوى الصحي للمجتمع ما يعمل على ازدهار وارتقاء مملكتنا الحبيبة».
MENAFN05112024000055011008ID1108854539