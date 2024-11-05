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في يوم الطبيب البحريني.. احتفاء الوطن بأبنائه المخلصين

11/5/2024 7:07:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬لمياء‭ ‬ابراهيم‭ ‬


تحتفل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بيوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬تحتفي‭ ‬بأبنائها‭ ‬وكفاءاتها‭ ‬المخلصين‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬بتوجيهات‭ ‬من‭ ‬القيادة‭ ‬الحكيمة‭ ‬لدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الأطباء‭ ‬والاحتفاء‭ ‬بجهودهم‭ ‬وإبراز‭ ‬فخر‭ ‬الوطن‭ ‬بهم‭.‬

وأطلقت‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حملة‭ ‬تفاعلية‭ ‬للاحتفال‭ ‬مع‭ ‬الاطباء‭ ‬في‭ ‬يومهم‭ ‬الخاص‭ ‬والتعبير‭ ‬عن‭ ‬فرحتهم‭ ‬بتقدير‭ ‬الدولة‭ ‬لهم،‭ ‬وفي‭ ‬كلمة‭ ‬للدكتور‭ ‬عامر‭ ‬الدرازي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬أعرب‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬بالاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬قائلا‭: ‬يسرني‭ ‬بصفتي‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬بأسمى‭ ‬آيات‭ ‬التقدير‭ ‬والامتنان‭ ‬الى‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬المميزة‭: ‬‮«‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬تكريماً‭ ‬لعطاء‭ ‬أبطال‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬سلامة‭ ‬مجتمعنا‭ ‬وصحته‭.‬

إن‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬اعتماده‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء،‭ ‬يعكس‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬إبراز‭ ‬الدور‭ ‬الجليل‭ ‬للأطباء،‭ ‬وتقديرها‭ ‬لما‭ ‬يقدمونه‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬إنسانية‭ ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬أسمى‭ ‬معاني‭ ‬الالتزام‭ ‬والتفاني‭. ‬وما‭ ‬يبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬أصبح‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬نهضة‭ ‬المملكة‭ ‬الصحية،‭ ‬وعنواناً‭ ‬للإبداع‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الدولية،‭ ‬بفضل‭ ‬كفاءته‭ ‬وتفانيه‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظّم‭.‬

وإيماناً‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بأهمية‭ ‬دعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬أطلقت‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مبادرات‭ ‬متعددة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬وزيادة‭ ‬فرصهم‭ ‬التدريبية‭ ‬والتوظيفية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحسين‭ ‬أوضاع‭ ‬الأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭. ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬،‭ ‬برامج‭ ‬تمويل‭ ‬ودعم‭ ‬متكاملة‭ ‬لتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تخصصية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وجاهزيتهم‭ ‬لسوق‭ ‬العمل‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬تلتزم‭ ‬جمعية‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينية‭ ‬بالتعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬مع‭ ‬جميع‭ ‬الوزارات‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لترجمة‭ ‬التوجيهات‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬إلى‭ ‬واقع‭ ‬ملموس،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطبيق‭ ‬أحدث‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬جوانب‭ ‬عملنا‭. ‬نحرص‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التميز‭ ‬الطبي‭ ‬البحريني،‭ ‬مع‭ ‬التمسك‭ ‬بالقيم‭ ‬الثقافية‭ ‬والتراثية‭ ‬للمملكة‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬امل‭ ‬الغانم‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬الاطباء‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬وما‭ ‬يحققه‭ ‬بعمله‭ ‬وإخلاصه‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬يُجسّد‭ ‬أروع‭ ‬الصور‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬الواجب‭ ‬المهني‭ ‬والإنساني‭ ‬والتفاني‭ ‬والإنجاز‭ ‬الذي‭ ‬يشكل‭ ‬مصدر‭ ‬فخرٍ‭ ‬للجميع‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬الدكتورة‭ ‬جميلة‭ ‬السلمان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بتخصيص‭ ‬يوم‭ ‬للطبيب‭ ‬البحرين،‭ ‬موكدة‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬يمثل‭ ‬اعترافًا‭ ‬رسميًا‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬بكافة‭ ‬مؤسساتها‭ ‬وهيئاتها‭ ‬بدور‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬أثبتوا‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬تحليهم‭ ‬بأقصى‭ ‬درجات‭ ‬المهنية‭ ‬والالتزام‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬في‭ ‬حمل‭ ‬شرف‭ ‬أمانة‭ ‬المهنة،‭ ‬وما‭ ‬يبذلونه‭ ‬من‭ ‬الغالي‭ ‬والنفيس‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬قيادتهم‭ ‬ووطنهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مفاصل‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والطبي‭.‬

واضافت‭ ‬ان‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لاستذكار‭ ‬مسيرة‭ ‬الخير‭ ‬والعطاء‭ ‬الإنساني‭ ‬الكبير‭ ‬للكوادر‭ ‬الطبية‭ ‬ودورهم‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبمؤازرة‭ ‬ودعم‭ ‬مستمر‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬حيث‭ ‬تعدّ‭ ‬مهنة‭ ‬الطب‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأشرف‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬أرواح‭ ‬البشر‭ ‬بمختلف‭ ‬طبقاتهم‭ ‬وأجناسهم،‭ ‬منوهين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بما‭ ‬يبذله‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬وإخلاص‭ ‬لإنقاذ‭ ‬حياة‭ ‬المرضى،‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬آلامهم‭ ‬ومعاناتهم،‭ ‬والسعي‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع‭ ‬لمعالجة‭ ‬مشاكلهم‭ ‬الصحية‭.‬

ونحرص‭ ‬في‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والتشاور‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬والجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬وسنّ‭ ‬التشريعات‭ ‬والقوانين‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭.‬

كما‭ ‬رفع‭ ‬الدكتور‭ ‬هاني‭ ‬الساعاتي‭ ‬استشاري‭ ‬الجراحة‭ ‬العامة‭ ‬والمناظير،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المفدى،‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬منوها‭ ‬بما‭ ‬تشهده‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬العهد‭ ‬الزاهر‭ ‬لجلالته‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬مطردٍ،‭ ‬وإنجازات‭ ‬متنامية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭ ‬جعلت‭ ‬من‭ ‬المملكة‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي‭.‬

وأشاد‭ ‬بالدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتعزيز‭ ‬تقدم‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬الطبية‭ ‬الوطنية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬اللامحدود‭ ‬من‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للأطباء‭ ‬والكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬يجسد‭ ‬اهمية‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكفاءات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الصحية‭.‬

كما‭ ‬عبر‭ ‬الساعاتي‭ ‬عن‭ ‬عميق‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بالأطباء‭ ‬الزملاء‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬كافة،‭ ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬يمثل‭ ‬نموذجا‭ ‬في‭ ‬الكفاءة‭ ‬والانجاز،‭ ‬لما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬علمية‭ ‬ومهنية‭ ‬متميزة‭.‬

اشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سامية‭ ‬بهرام،‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للصحة‭ ‬العامة،‭ ‬بالدور‭ ‬المهم‭ ‬والبارز‭ ‬الذي‭ ‬يؤديه‭ ‬الأطباء‭ ‬وجميع‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الطبي،‭ ‬تقديراً‭ ‬للجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ورفع‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬المحلية‭ ‬والعالمية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭. ‬وأشادت‭ ‬بدور‭ ‬الكادر‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬ونوعية‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬تحقيقاً‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬واستنارةً‭ ‬برؤية‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والدعم‭ ‬المستمر‭ ‬والحثيث‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وبمناسبة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬الذي‭ ‬يصادف‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬أربعاء‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬رفعت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬للصحة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وإلى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وإلى‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة،‭ ‬وإلى‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد،‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬والدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬راشد‭ ‬شويطر،‭ ‬وكيل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة،‭ ‬وإلى‭ ‬كل‭ ‬طبيب‭ ‬وطبيبة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬شكرها‭ ‬لجهودهم‭ ‬المخلصة‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المرضى‭ ‬والمجتمع،‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بكل‭ ‬مهنية‭ ‬وإنسانية‭.‬

وقالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مرام‭ ‬عيسي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬جمعية‭ ‬الاطباء،‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬هو‭ ‬مناسبة‭ ‬تُحتفى‭ ‬بها‭ ‬لتكريم‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بجهودهم‭ ‬وتضحياتهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬للمجتمع‭. ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬يعكس‭ ‬تقدير‭ ‬المجتمع‭ ‬للأطباء‭ ‬ودورهم‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬ويعزز‭ ‬الوعي‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬المهنة‭ ‬الطبية‭. ‬كما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬بين‭ ‬الأطباء‭ ‬والمرضى‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المهارات‭ ‬والتواصل‭ ‬فيما‭ ‬بينهم‭. ‬

وبدوره‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الامراض‭ ‬الجلدية‭ ‬الدكتور‭ ‬امين‭ ‬العوضي‭ ‬عبر‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬العميق‭ ‬للدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬للطبيب‭ ‬دورا‭ ‬اساسيا‭ ‬يعكس‭ ‬التزامه‭ ‬الراسخ‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬الإنسانية‭ ‬والوطنية‭.‬

واضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أثبت‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيون‭ ‬مرارًا‭ ‬وتكرارًا‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الطبية،‭ ‬وساهموا‭ ‬بشكل‭ ‬فعّال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صحة‭ ‬وسلامة‭ ‬مجتمعنا،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬المباشرة‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجهود‭ ‬البحثية‭ ‬والتوعوية‭. ‬وفي‭ ‬رابطة‭ ‬أطباء‭ ‬الجلد‭ ‬البحرينية،‭ ‬نفتخر‭ ‬بأن‭ ‬نكون‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النسيج‭ ‬الطبي‭ ‬المتميز‮»‬‭.‬

وثمنت‭ ‬الدكتورة‭ ‬نوف‭ ‬بهزاد‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬امراض‭ ‬النساء‭ ‬والولادة‭ ‬الاحتفال‭ ‬بالأطباء‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬اثر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصحي،‭
‬كما‭ ‬هنأت‭ ‬كل‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬جهودهم‭ ‬وطاقاتهم‭ ‬وإبداعاتهم‭ ‬في‭ ‬يومهم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬من‭ ‬فراغ‭ ‬بل‭ ‬يعد‭ ‬اعترافًا‭ ‬بدورهم‭.‬

ورفعت‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التقدير‭ ‬والعرفان‭ ‬الى‭ ‬مقام‭ ‬سيدي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بمناسبة‭ ‬احتفائنا‭ ‬بيوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬رائد‭ ‬وتميز‭ ‬رائد‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬لجلالته،‭ ‬والجهود‭ ‬المستمرة‭ ‬والحثيثة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬صحة‭ ‬المواطن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع‭.‬

بروفيسور‭ ‬فيصل‭ ‬الناصر‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬أطباء‭ ‬العائلة‭ ‬اختتم‭ ‬بكلمة‭ ‬محفزة‭ ‬عن‭ ‬الاحتفال‭ ‬قال‭ ‬فيها‭: ‬‮«‬أحيي‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والذين‭ ‬يكرسون‭ ‬حياتهم‭ ‬لخدمة‭ ‬الناس‭ ‬وحمايتهم‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬معانة‭ ‬المرضى‭. ‬فجهودهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وإنقاذ‭ ‬الأرواح‭ ‬يستحق‭ ‬من‭ ‬الكل‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم،‭ ‬اشكر‭ ‬زملائي‭ ‬الاطباء‭ ‬على‭ ‬تضحياتهم‭ ‬وصبرهم‭ ‬وتفانيهم‭ ‬في‭ ‬عملهم‭ ‬ونكران‭ ‬الذات،‭ ‬فهم‭ ‬يدعمون‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الاوقات‭ ‬والأزمان‭ ‬وفي‭ ‬الأزمات‭ ‬وفي‭ ‬الكوارث‭ ‬والاوبئة‭ ‬والحروب‭ ‬في‭ ‬أصعب‭ ‬الأوقات،‭ ‬ويعملون‭ ‬بلا‭ ‬كلل‭ ‬لتخفيف‭ ‬الآلام‭ ‬ويساهمون‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬المستوى‭ ‬الصحي‭ ‬للمجتمع‭ ‬ما‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬ازدهار‭ ‬وارتقاء‭ ‬مملكتنا‭ ‬الحبيبة‮»‬‭.‬

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