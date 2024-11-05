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شتاء طنطورة يعود للعُلا في ديسمبر

11/5/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Al Watan) يعود مهرجان شتاء طنطورة ليُجَمِع الزوار من جديد خلال الشتاء وذلك من الخميس 19 ديسمبر وحتى السبت الموافق 11 يناير، مقدماً لأبناء المملكة وضيوفها من شتى أرجاء العالم مزيجاً فاتناً من التجارب المفعمة بالتاريخ العريق، والثقافة النابضة بالحياة،
سُمي المهرجان تيمّناً بالطنطورة، المزولة الشمسية الموجودة في بلدة العُلا القديمة، والتي كانت تستخدم تاريخياً لتحديد بداية موسم زراعة الشتويةزن ويشكل المهرجان أبرز المحطات في تقويم لحظات العُلا، حيث يقدم مجموعة من الأنشطة التراثية والمغامرات المميزة والحفلات التي يحييها أشهر النجوم فضلاً عن تجارب الطهي الفريدة، كل ذلك في قلب محيط العُلا الصحراوي الرائع.
يسلط المهرجان الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المملكة العربية السعودية، إذ يحتضن إبداعات المغنية اللبنانية الشهيرة عبير نعمة والأوركسترا العربية الوطنية في أمسية موسيقية كلاسيكية لا مثيل لها. كما سيعيد حفل ماكنتوش إحياء أروع الأعمال الكلاسيكية لأشهر فناني العالم العربي بطريقة جديدة ومبتكرة، مع عروض مميزة من النجوم المعاصرين، بمن فيهم عايض وعزيز مرقة وزينة عماد ودافي، تحت قيادة المايسترو أحمد العود.

كما سيحظى ضيوف العُلا بأمسية موسيقية من الطراز الرفيع تجمع بين الفنان اللبناني مروان خوري وعازف التشيلو الكرواتي هاوسر، اللذان سيقدمان عروضاً منفردة ومشتركة في تجربة موسيقية فنية مُلهمة.
إضافة إلى ما سبق، ستتحول تجربة السينما التقليدية إلى رحلة حسية غامرة مع العرض المسرحي التفاعلي، حيث تندمج التفاصيل المسرحية الرائعة مع أجواء الأفلام بطريقة مذهلة، مما يعد عشاق السينما والأفلام بمتعة لا مثيل لها.
كما ستقدم "ليلة سنام العُلا" أمسية موسيقية بأجواء تراثية تجمع أعذب الألحان مع الضيافة السعودية الأصيلة احتفالاً بعام الإبل. بينما تأخذ تجربة "على خطى ابن بطوطة" الضيوف في رحلة استكشافية تسلط الضوء على الأهمية التاريخية للعُلا على طريق البخور القديم.
تبلغ إثارة المهرجان قمتها مع احتفالات طنطورة بالبلدة القديمة، حيث تقام أروع العروض التقليدية وورش العمل الإبداعية والحرف اليدوية والعروض الفنية ورواية القصص وغيرها من الأنشطة التي تحتفي بتاريخ العُلا العريق. كما يعود حفل شرفات طنطورة المنتظر ليحول شرفات المباني التراثية إلى مسارح نابضة بالحياة تحتضن إبداعات فرق الأوركسترا السعودية والعربية في أجواءٍ لا تضاهى.
يمكن للضيوف أيضاً استكشاف موسم الحمضيات في العُلا، حيث يتم عرض المحاصيل الموسمية الحمضية التي تُزرع في العُلا، بما في ذلك المنتجات المصنوعة محلياً من فواكه الحمضيات، بالإضافة إلى المسابقات وغيرها الكثير. ولعشاق التجارب الفريدة، يقدم كرنفال المنشية أجواء احتفالية تعيد شغف الطفولة إلى قلوب الضيوف.
كما يمكن للعائلات مشاركة أطفالهم أروع اللحظات مع ورشة علماء آثار المستقبل، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من ورش العمل والأنشطة المستوحاة من تاريخ الحضارات القديمة.
يقدم المهرجان أيضاً ما يلبي تطلعات الذواقة مع مطعم دوكاس في العُلا، حيث يقدم الشيف العالمي الحائز على نجوم ميشلان أرقى فنون الطهي الفرنسية وسط المناظر الطبيعية الساحرة للواحة التاريخية. بينما يأخذ مطعم ساس العُلا الضيوف في رحلة إلى عالم من النكهات المتوسطية المستوحاة من سحر موناكو مع لمسة من المذاقات السعودية الأصيلة.

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