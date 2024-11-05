انطلاق المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات Sgie في جدة

(MENAFN
- Al Watan)
بمشاركة 70 عملًا مبتكرًا، ما بين اختراعات محلية ودولية، تنطلق الأربعاء فعاليات المعرض السعودي الدولي للاختراعات والابتكارات (SGiE 2024) في نسخته الثانية، بتنظيم من مؤسسة ((حيوف)) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، التي تمثل المملكة العربية السعودية في منظمة ((ويبا)) العالمية، التي تتخذ من تايوان مقرًا لها.
ويشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من مختلف مناطق المملكة، تشمل جامعات ومؤسسات تعليمية. كما استقطب مشاركات دولية من بريطانيا ورومانيا وإندونيسيا وتايوان، وإيران كأول مشاركة لها، مما يجعله ملتقى
عالميًا لعرض وتبادل الابتكارات.
وسيشهد المعرض أكثر من 70 عملًا مبتكرًا، تشمل اختراعات محلية ودولية، وذلك تحت إشراف منظمة ((ويبا)) العالمية. كما تشارك فيه عشرة مشاريع ابتكارية من مختلف مناطق المملكة، تجسد مدى التقدم والتميز في المجال الابتكاري بالسعودية.
ويهدف المعرض، الذي يتم التحضير له سنويًا بأعلى مستويات التخطيط والتنظيم، إلى أن يكون حدثًا مميزًا وفريدًا ضمن المعارض التي تشرف عليها ((ويبا))، ويطمح أن يكون منصة لدعم وتطوير الأفكار المبدعة في المجالات المختلفة، وتعزيز التبادل المعرفي بين المبدعين من المملكة والعالم.
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