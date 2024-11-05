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انطلاق المعرض الدولي للاختراعات والابتكارات Sgie في جدة

11/5/2024 2:34:00 PM
(MENAFN- Al Watan) بمشاركة 70 عملًا مبتكرًا، ما بين اختراعات محلية ودولية، تنطلق الأربعاء فعاليات المعرض السعودي الدولي للاختراعات والابتكارات (SGiE 2024) في نسخته الثانية، بتنظيم من مؤسسة ((حيوف)) لتنظيم المعارض والمؤتمرات، التي تمثل المملكة العربية السعودية في منظمة ((ويبا)) العالمية، التي تتخذ من تايوان مقرًا لها.
ويشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من مختلف مناطق المملكة، تشمل جامعات ومؤسسات تعليمية. كما استقطب مشاركات دولية من بريطانيا ورومانيا وإندونيسيا وتايوان، وإيران كأول مشاركة لها، مما يجعله ملتقى عالميًا لعرض وتبادل الابتكارات.
وسيشهد المعرض أكثر من 70 عملًا مبتكرًا، تشمل اختراعات محلية ودولية، وذلك تحت إشراف منظمة ((ويبا)) العالمية. كما تشارك فيه عشرة مشاريع ابتكارية من مختلف مناطق المملكة، تجسد مدى التقدم والتميز في المجال الابتكاري بالسعودية.
ويهدف المعرض، الذي يتم التحضير له سنويًا بأعلى مستويات التخطيط والتنظيم، إلى أن يكون حدثًا مميزًا وفريدًا ضمن المعارض التي تشرف عليها ((ويبا))، ويطمح أن يكون منصة لدعم وتطوير الأفكار المبدعة في المجالات المختلفة، وتعزيز التبادل المعرفي بين المبدعين من المملكة والعالم.

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