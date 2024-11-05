هايبرماكس: تجربة جديدة للمواد الغذائية في قطاع التجزئة تنطلق في الأردن

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمّان، الأردن 5 تشرين الثاني 2024: يصادف اليوم
إطلاق هايبرماكس، العلامة التجارية الجديدة للمواد الغذائية في قطاع التجزئة في
المملكة الأردنية الهاشمية. ستوفر العلامة التجارية الجديدة مجموعة واسعة من
المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وعروض قيّمة مقابل التكلفة وتجربة تسوق عصرية
صديقة للمستهلكين في 34 موقعًا في مختلف أنحاء المملكة.
ستكون العلامة التجارية الجديدة للمواد الغذائية في قطاع التجزئة -التي
تملكها وتديرها الشركة العربية لتجارة التجزئة، ماجد الفطيم- أكبر مزود للمنتجات
الطازجة محلية المصدر والمنتجات الأخرى في مكان واحد. ومن خلال الاستفادة من
الشراكات مع أكثر من 500 مزارع ومورد وشركة صغيرة ومتوسطة تتخذ من الأردن مقرًا
لها، ستؤدي هايبرماكس دورًا مهمًا في دعم المجتمعات والاقتصاد وأجندة النمو في
المملكة. ويضمن التزام العلامة التجارية بتوريد المنتجات المحلية إيجاد منظومة صحية
وأكثر استدامة وشمولًا لجميع الأطراف المعنية.
تضع هايبرماكس العملاء في
صميم عملياتها؛ حيث ستقدم لهم تجربة تسوق عصرية ومريحة، سواء في المتاجر أو عبر
الإنترنت، مع الاستمرار في تعزيز خدماتها وتقديم قيمة استثنائية للعملاء على مستوى
الأردن. وبالإضافة إلى ذلك، ستطرح هايبرماكس عروضًا خاصة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات
في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب توفير تجربة تسوق عبر الإنترنت مريحة وسهلة
الاستخدام وبرامج ولاء مصممة خصيصًا للعملاء توفر لهم مجموعة من المميزات، وتضيف
قيمة إلى كل عملية شراء مع إتاحة عروض ومكافآت مصممة خصيصًا.
تتميز سلسلة التجزئة الجديدة المكونة من محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت
والمتاجر الصغيرة بمجموعتها الواسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية
وعروض متنوعة تدعمها ضوابط الجودة الصارمة والالتزام بنيل رضا العملاء. ومن المقرر
أن تصبح هايبرماكس وجهة التسوق المفضلة لجميع الأردنيين.
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