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هايبرماكس: تجربة جديدة للمواد الغذائية في قطاع التجزئة تنطلق في الأردن

11/5/2024 2:33:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمّان، الأردن 5 تشرين الثاني 2024: يصادف اليوم إطلاق هايبرماكس، العلامة التجارية الجديدة للمواد الغذائية في قطاع التجزئة في المملكة الأردنية الهاشمية. ستوفر العلامة التجارية الجديدة مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وعروض قيّمة مقابل التكلفة وتجربة تسوق عصرية صديقة للمستهلكين في 34 موقعًا في مختلف أنحاء المملكة.
ستكون العلامة التجارية الجديدة للمواد الغذائية في قطاع التجزئة -التي تملكها وتديرها الشركة العربية لتجارة التجزئة، ماجد الفطيم- أكبر مزود للمنتجات الطازجة محلية المصدر والمنتجات الأخرى في مكان واحد. ومن خلال الاستفادة من الشراكات مع أكثر من 500 مزارع ومورد وشركة صغيرة ومتوسطة تتخذ من الأردن مقرًا لها، ستؤدي هايبرماكس دورًا مهمًا في دعم المجتمعات والاقتصاد وأجندة النمو في المملكة. ويضمن التزام العلامة التجارية بتوريد المنتجات المحلية إيجاد منظومة صحية وأكثر استدامة وشمولًا لجميع الأطراف المعنية.
تضع هايبرماكس العملاء في صميم عملياتها؛ حيث ستقدم لهم تجربة تسوق عصرية ومريحة، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت، مع الاستمرار في تعزيز خدماتها وتقديم قيمة استثنائية للعملاء على مستوى الأردن. وبالإضافة إلى ذلك، ستطرح هايبرماكس عروضًا خاصة تلبي احتياجات الأفراد والعائلات في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب توفير تجربة تسوق عبر الإنترنت مريحة وسهلة الاستخدام وبرامج ولاء مصممة خصيصًا للعملاء توفر لهم مجموعة من المميزات، وتضيف قيمة إلى كل عملية شراء مع إتاحة عروض ومكافآت مصممة خصيصًا.
تتميز سلسلة التجزئة الجديدة المكونة من محلات السوبر ماركت والهايبر ماركت والمتاجر الصغيرة بمجموعتها الواسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية وعروض متنوعة تدعمها ضوابط الجودة الصارمة والالتزام بنيل رضا العملاء. ومن المقرر أن تصبح هايبرماكس وجهة التسوق المفضلة لجميع الأردنيين.

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