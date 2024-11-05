برشلونة يخسر صفقة أرنولد لصالح ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن جوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، أخبر هانزي فليك مدرب الفريق، بخسارة ترينت ألكسندر أرنولد ليفربول، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.

وذكرت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن فليك مدرب برشلونة، طلب من لابورتا، التعاقد مع العديد من اللاعبين لتدعيم الفريق، من بينهم أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، مع الاعتماد على الفرنسي جول كوندي كقلب دفاع.



وأضاف التقرير أ، لابورتا أبلغ المدرب الألماني أن أرنولد بات قريباً للغاية من اللعب لريال مدريد، وتقبل خسارة اللاعب لصالح غريمه التقليدي.

وأتبع التقرير: رغم أن أرنولد أبدى إعجابه ببرشلونة في بعض المقابلات بسبب أسلوب لعب الفريق، فإن الظهير الإنجليزي يعتبر ريال مدريد أفضل فريق في العالم ولديه مشروع طموح للغاية.

ويحاول برشلونة إفساد صفقات النادي العاصمي أو جعلها أكثر تكلفة، مثل صفقتي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، كما فعل مع أردا غولر وإندريك، الثنائي الذي فضّل الانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد أرنولد واثنين من نجوم الفريق، وهما فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع مجاناً لأي ناد في يناير المقبل.



