برشلونة يخسر صفقة أرنولد لصالح ريال مدريد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشفت تقارير صحافية إسبانية، أن جوان لابورتا رئيس برشلونة الإسباني، أخبر هانزي فليك مدرب الفريق، بخسارة صفقة ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول، لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد.
وذكرت شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن فليك مدرب برشلونة، طلب من لابورتا، التعاقد مع العديد من اللاعبين لتدعيم الفريق، من بينهم أرنولد، ظهير أيمن ليفربول، مع الاعتماد على الفرنسي جول كوندي كقلب دفاع.
وأضاف التقرير أ، لابورتا أبلغ المدرب الألماني أن أرنولد بات قريباً للغاية من اللعب لريال مدريد، وتقبل خسارة اللاعب لصالح غريمه التقليدي.
وأتبع التقرير: رغم أن أرنولد أبدى إعجابه ببرشلونة في بعض المقابلات بسبب أسلوب لعب الفريق، فإن الظهير الإنجليزي يعتبر ريال مدريد أفضل فريق في العالم ولديه مشروع طموح للغاية.
ويحاول برشلونة إفساد صفقات النادي العاصمي أو جعلها أكثر تكلفة، مثل صفقتي ألفونسو ديفيز لاعب بايرن ميونخ وفلوريان فيرتز لاعب باير ليفركوزن، كما فعل مع أردا غولر وإندريك، الثنائي الذي فضّل الانتقال إلى ريال مدريد.
وينتهي عقد أرنولد واثنين من نجوم الفريق، وهما فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع مجاناً لأي ناد في يناير المقبل.
MENAFN05112024000072011014ID1108853981
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.