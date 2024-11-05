الوحدات يتغلب على استقلال الطاجيكي ويقترب من التأهل لدور الـ16

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- واصل المهاجم السنغالي أوسينو سيزار تألقه ومنح فريقه الوحدات نقاط مواجهة استقلال دوشنبه الطاجكي، بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.
وينتظر الوحدات حسم تأهله لدور الـ16 عندما يلتقي فريق الشارقة الإماراتي وأصفهان الإيراني مساء اليوم ضمن المجموعة ذاتها.
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