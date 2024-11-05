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الوحدات يتغلب على استقلال الطاجيكي ويقترب من التأهل لدور الـ16

11/5/2024 2:32:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

عمان- واصل المهاجم السنغالي أوسينو سيزار تألقه ومنح فريقه الوحدات نقاط مواجهة استقلال دوشنبه الطاجكي، بعد تسجيله هدف الفوز الوحيد، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا 2.

وينتظر الوحدات حسم تأهله لدور الـ16 عندما يلتقي فريق الشارقة الإماراتي وأصفهان الإيراني مساء اليوم ضمن المجموعة ذاتها.

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