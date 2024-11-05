العيسوي يلتقي وفدا من جامعة العلوم التطبيقية وشباب عجلون



العيسوي: مواقف الهاشميين في الدفاع عن فلسطين مشرفة ويخلدها التاريخ



العيسوي: الهاشميون الدرع المتين في الحفاظ على القدس ومقدساتها



المتحدثون: سنبقى الجند الأوفياء للأردن وقيادته الهاشمية



أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن مواقف الهاشميين في الدفاع عن فلسطين وأهلها، مواقف مشرفة على الدوام، يخلدها التاريخ، وأنهم كانوا وما زالوا الدرع المتين في الحفاظ على القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وهويتها العروبية.



وقال العيسوي إن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، لنصرة ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، ما هي إلا تجسيد لمواقف الأباء والأجداد، الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل أمتهم وقضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأضاف أن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، يواصل جهوده الإقليمية والدولية، المكثفة والمتواصلة لتحقيق الوقف الفوري للعدوان، وحث المجتمع الدولي لمواصلة إمداد الأهل هناك بالمساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية الكافية، وبشكل مستمر.



جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين، في لقاءين منفصلين، من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة علوم سياسية وإعلام رقمي من جامعة العلوم التطبيقية، والثاني من شابات وشباب محافظة عجلون.



وقال العيسوي إن جلالة الملك يوظف مكانة الأردن، على الساحتين الدولية والإقليمية، بما يخدم فلسطين وأهلها وقضيتهم العادلة، وتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووضع حد لانتهاكات إسرائيل السافرة بحق الفلسطينيين، وممارساتها العدوانية في الضفة الغربية.



ولفت العيسوي إلى تحذيرات جلالة الملك من تبعات مواصلة إسرائيل سياسة التهجير القسري والقتل الممنهج، وتجويع فلسطيني قطاع غزه، وحصار المدن الفلسطينية، لجهة الدفع بالمنطقة إلى المزيد من العنف والدمار، وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم.



وأشار إلى الجهود الكبيرة، التي يقوم بها جلالة الملك، دوليا وإقليميا، لوقف العدوان الاسرائيلي، وإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.



وبيّن أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر بدوره الدبلوماسي النشط، في جميع المحافل، لإبراز حجم الكارثة الإنسانية، التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي للقيام بدوره في إيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع مناطق القطاع، للتخفيف من حجم المعاناة والأوضاع المعيشية والصحية الصعبة، التي يمر بها.



وأشار إلى أن جلالة الملك جسد، بإرثه الهاشمي النبيل، أروع معاني البطولة والتضحية والفداء، نصرة ومساندة للأهل في قطاع غزه، من خلال مشاركته المشرفة في عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وغذائية.



وبهذا الصدد، لفت العيسوي إلى مبادرة "استعادة الأمل"، التي أطلقت بتوجيهات ملكية، بهدف مساعدة أكثر من (14) ألف مصاب، تعرضوا لبتر في الأطراف، من خلال تركيب أطراف اصطناعية لهم، إلى جانب تجهيز وإرسال، مستشفى ميداني أردني "التوليد والخداج "، في منطقة خان يونس.



وعلى صعيد ذي صلة، قال العيسوي إن جلالة الملك، شدد على وقوف الأردن مع لبنان الشقيق وسيادته، في مواجهة العدوان إلإسرائيلي، والتوجيه بتقديم جميع المساعدات الممكنة له.



وأكد العيسوي أهمية مساعي ودور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في مساندة الجهد الملكي المساند للأشقاء في فلسطين.



من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم ودعمهم لمواقف جلالة الملك الشجاعة، وجهوده المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتحذير من تبعات هذا العدوان والإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني على أمن واستقرار المنطقة.



وعبروا، في مداخلاتهم، عن فخرهم بقيادتهم الهاشمية، وبالانجازات الوطنية، التي تحققت خلال (25) عاما من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، في مختلف المجالات والقطاعات، والتي جعلت الأردن موضع تقدير واحترام المجتمع الإنساني.



وقالوا إن جلالة الملك الداعم والمدافع الأول عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال مواقفه الشجاعة وجهوده المتواصلة والمكثفة، معربين عن عن اعتزازهم بالحضور الملكي القوي في المحافل الدولية.



وأعربوا عن فخرهم واعتزازهم بمشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات للأهل في قطاع غزة، وبجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني، في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وإبراز حجم المعاناة الإنسانية التي يمرون بها، وعدالة قضيتهم، وحقهم في الحياة والحرية.



وثمنوا الجهود الملكية الداعمة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحث المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في توفير الدعم اللازم للأونروا؛ لمواصلة تقديم خدماتها الإنسانية، خصوصا بقطاع غزة.



وشددوا على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس الشريف، في حماية هذه المقدسات، والحفاظ على هويتها العروبية ورعايتها، في مواجهة الإعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنيين.



وأكدوا أنهم سيبقون دوما الجند الأوفياء للوطن وقيادته، يدافعون عن حياضه ومنجزاته بالمهج والأرواح، ويحمون مسيرته في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.



وقالوا إن حكمة القيادة الهاشمية ووعي الأردنيين واحترافية جيشه العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية، جعلت من الأردن نموذجا في الأمن والاستقرار.



وثمنوا جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله في دعم وتمكين المرأة، وكذلك جهود واهتمام سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في سبيل تمكين الشباب وتفعيل دورهم، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، بما يحقق تطلعات جلالة الملك في تعزيز التنمية المتوازنة، وتوفير البيئة الحاضنة لطموحات الشباب وإبداعاتهم، وبما يفتح أمامهم آفاق المساهمة الفاعلة في مسيرة التحديث والتطوير.