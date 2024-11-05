445 مليون دينار.. موازنة أمانة عمان للعام المقبل

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صادق مجلس أمانة عمّان الكبرى، في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على توصيات لجنة التخطيط المالي المتعلقة بمشروع موازنة الأمانة للعام المقبل 2025 والبالغة 445 مليون و380 الف دينار.
كما وافق المجلس على تقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2025، والموازنات التأشيرية للأعوام 2026- 2028 ومن ضمنها حساب النقل العام .
ووافق المجلس على تنسيب لجنة التخطيط المالي، حول قيام الامانة بتوحيد قرض التجمع البنكي حسب العرض المقدم للامانة.
وقال الشواربة ، ان قرار توحيد قروض الامانة له اهمية بالغة الاثر من حيث توجيه وتوحيد الإيرادات بصندوق واحد، اضافة الى تمكين المؤسسة من بناء خطة سداد المديونية بموضوعية، لضمان النجاح من خلال وجود حساب واحد توجه له كافة الإيرادات.
واشار الى ان 70% من قيمة القروض على المؤسسة ، هي استملاكات تحولت لأصول، وأن الامانة مستمره في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للاعوام 2022-2026، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
بدوره اوضح نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية سامر ياسين ان التوصية بقرار توحيد قروض الامانة لدى البنوك تم بعد دراسة ومناقشات من قبل لجنة التخطيط المالي في مجلس الامانة.
كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون التي تعتزم الامانة إبرامها مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بهدف التعاون في مجال التدريب وتطوير المعارف والمعلومات والخبرات والدراسات والبحوث العلمية.
ووافق على اتفاقية التعاون التي تعتزم الامانة إبرامها مع بلدية باب عمان بخصوص تزويد محكمة البلدية بنظام تحصيل المخالفات.
كما وافق المجلس على تمديد الاتفاقيه المبرمة مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين لتحصيل المخالفات المرورية للمركبات الأجنبية، ووافق على مذكرة التفاهم المنوي ابرامها مع شركة " كي بي دبليو " للاستثمار وشركة دار الهندسة "الاردن" للتصميم والاستشارات الهندسية وشركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، لإعداد التصاميم ووثائق العطاء لمبنى مركز عمان مدينة ذكية.
وفي سياق اخر اعلن الشواربة ، عن تسلم الامانة ختم التميز لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عن فئة المؤسسات ضمن قطاع البنية التحتية والخدمات في دورتها التاسعة، كما سلم المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيا الصبيح شهادة المركز الاول ضمن فئة الموظف القيادي والاشرافي المتميز للجائزة.
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