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445 مليون دينار.. موازنة أمانة عمان للعام المقبل

11/5/2024 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



صادق مجلس أمانة عمّان الكبرى، في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة، على توصيات لجنة التخطيط المالي المتعلقة بمشروع موازنة الأمانة للعام المقبل 2025 والبالغة 445 مليون و380 الف دينار.

كما وافق المجلس على تقرير جدول تشكيلات الوظائف للعام المقبل 2025، والموازنات التأشيرية للأعوام 2026- 2028 ومن ضمنها حساب النقل العام .

ووافق المجلس على تنسيب لجنة التخطيط المالي، حول قيام الامانة بتوحيد قرض التجمع البنكي حسب العرض المقدم للامانة.

وقال الشواربة ، ان قرار توحيد قروض الامانة له اهمية بالغة الاثر من حيث توجيه وتوحيد الإيرادات بصندوق واحد، اضافة الى تمكين المؤسسة من بناء خطة سداد المديونية بموضوعية، لضمان النجاح من خلال وجود حساب واحد توجه له كافة الإيرادات.

واشار الى ان 70% من قيمة القروض على المؤسسة ، هي استملاكات تحولت لأصول، وأن الامانة مستمره في تنفيذ خطتها الاستراتيجية للاعوام 2022-2026، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

بدوره اوضح نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية سامر ياسين ان التوصية بقرار توحيد قروض الامانة لدى البنوك تم بعد دراسة ومناقشات من قبل لجنة التخطيط المالي في مجلس الامانة.

كما وافق المجلس على اتفاقية التعاون التي تعتزم الامانة إبرامها مع جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية بهدف التعاون في مجال التدريب وتطوير المعارف والمعلومات والخبرات والدراسات والبحوث العلمية.

ووافق على اتفاقية التعاون التي تعتزم الامانة إبرامها مع بلدية باب عمان بخصوص تزويد محكمة البلدية بنظام تحصيل المخالفات.

كما وافق المجلس على تمديد الاتفاقيه المبرمة مع الاتحاد الاردني لشركات التأمين لتحصيل المخالفات المرورية للمركبات الأجنبية، ووافق على مذكرة التفاهم المنوي ابرامها مع شركة " كي بي دبليو " للاستثمار وشركة دار الهندسة "الاردن" للتصميم والاستشارات الهندسية وشركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير، لإعداد التصاميم ووثائق العطاء لمبنى مركز عمان مدينة ذكية.

وفي سياق اخر اعلن الشواربة ، عن تسلم الامانة ختم التميز لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عن فئة المؤسسات ضمن قطاع البنية التحتية والخدمات في دورتها التاسعة، كما سلم المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيا الصبيح شهادة المركز الاول ضمن فئة الموظف القيادي والاشرافي المتميز للجائزة.

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