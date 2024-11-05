الهناندة أمينًا عامًا للميثاق بعد استقالة المومني



اختار المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني السيد احمد الهناندة امينًا عاما للحزب بعد ان وافق على استقالة الدكتور محمد حسين المومني كأمين عام للحزب ورئيسا للمكتب السياسي.



وأوضح الدكتور المومني في استقالته انها تأتي إيماناً منه بضرورة وجود زملاء آخرين لتحمل مسؤولية القيادة في المرحلة المقبلة الهامة من مسيرة الحزب، التي تتطلب تضافر كافة الجهود للتعامل مع الاستحقاقات القادمة.



وأكد أن حزب الميثاق الوطني سيواصل دوره البارز في الساحة السياسية الأردنية خلال المرحلة المقبلة بعد ان اثبت اعلى درجات المصداقية والمؤسسية.



كما عبّر الدكتور المومني عن فخره الكبير بكونه أول أمين عام للحزب، وأحد مؤسسيه، مشيراً إلى دور الحزب الفاعل في المشاركة في الاحداث الوطنية والانتخابات النيابية ووضع الأسس التي يرتكز عليها الحزب اليوم.



وقال: اما وقد أنهيت مهمتي كأمين عام للحزب أرغب أن أؤكد على الرسالة التي نؤمن بها جميعا ونتمسك بها جميعا، وهي أهمية الحفاظ على الأجندة الوطنية للحزب وأن ننحاز دوماً للأردن ولشعبه في جميع القرارات والتوجهات التي نمضي بها.



موضحًا أن الانحياز للأردن لا يأتي فقط من باب الالتزام بالقانون وأدبيات الحزب وإنما هو انحياز لمصيرنا وحاضرنا ومستقبلنا، وإن الحفاظ على موقف ثابت من قضايانا في وقت تتبدل فيه المواقف هو ضمان الحفاظ على هوية حزبنا، وهو ضمان الحفاظ على وطننا وأمنه واستقراره.”



وأكد أنه سيظل أحد أعضاء الحزب المخلصين لرسالة الحزب وأهدافه النبيلة وثوابته الراسخة، مشيراً إلى استمراره في خدمة الحزب من خلال عضويته في الهيئة العامة.



كما تمنى المومني للهناندة كل التوفيق والسداد في المرحلة القادمة مشيرا إلى سجله الوطني الحافل بالتجارب والنجاحات مؤكدا ان جميع كوادر الحزب معنية بشد ازر بعضها لنحقق الغايات المنشودة.



وبعد قبول استقالة الدكتور المومني، تم إنتخاب السيد أحمد الهناندة من قبل اعضاء المكتب السياسي أميناً عاماً جديداً للحزب.



وقال الهناندة ان المرحلة القادمة تتطلب تكثيف العمل من اجل ترسيخ المؤسسية وتنظيم الصفوف والتخطيط للاربع سنوات القادمة منذ الان شاكرا المومني على جهوده في المرحلة الماضية.



من الجدير بالذكر أن المومني قد عُيّن مؤخرا وزيرا للاتصال الحكومي، ناطقا رسميا باسم الحكومة.

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