كوريا الجنوبية تفرض غرامة قدرها 15 مليون دولار على ميتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
:أعلنت لجنة حماية البيانات الشخصية في كوريا الجنوبية فرض غرامة على شركة Meta، الشركة المالكة لفيسبوك، بقيمة 21.62 مليار وون (15.67 مليون دولار أمريكي) بعد اكتشاف جمعها لبيانات حساسة عن المستخدمين وتقديمها للمعلنين دون وجود أساس قانوني لذلك.
وكشفت اللجنة أن الشركة الأمريكية قد حصلت على معلومات عن حوالي 980,000 مستخدم كوري جنوبي على منصة فيسبوك، تتضمن تفاصيل حساسة مثل الدين، والآراء السياسية، والميول الجنسية، وذلك دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين. كما أشار بيان اللجنة إلى أن هذه المعلومات تم استخدامها من قبل حوالي 4,000 معلن لتحقيق استهداف إعلاني.
وقد أضافت اللجنة أن Meta قامت بتحليل سلوكيات المستخدمين على فيسبوك، مثل الصفحات التي نالت إعجابهم والإعلانات التي نقروا عليها، وقامت بإدارة موضوعات إعلانية تتعلق بمعلومات حساسة للمستخدمين، مثل تصنيفهم كلاجئين كوريين شماليين أو كأتباع لدين معين أو كأشخاص يحددون هويتهم كأفراد من مجتمع الميم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد رفضت Meta طلبات المستخدمين للوصول إلى معلوماتهم الشخصية بشكل غير عادل، بالإضافة إلى فشلها في منع تسريب بيانات حوالي 10 مستخدمين كوريين جنوبيين عن طريق عمليات قرصنة.
ورفض مسؤول في Meta Korea التعليق على هذه الاتهامات. - رويترز
MENAFN05112024000072011014ID1108853955
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.