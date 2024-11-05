كوريا الجنوبية تفرض غرامة قدرها 15 مليون دولار على ميتا

:أعلنت لجنة حماية البيانات الشخصية في كوريا الجنوبية فرض غرامة على شركة Meta، الشركة المالكة لفيسبوك، بقيمة 21.62 مليار وون (15.67 مليون دولار أمريكي) بعد اكتشاف جمعها لبيانات حساسة عن المستخدمين وتقديمها للمعلنين دون وجود أساس قانوني لذلك.



وكشفت اللجنة أن الشركة الأمريكية قد حصلت على معلومات عن حوالي 980,000 مستخدم كوري جنوبي على منصة فيسبوك، تتضمن تفاصيل حساسة مثل الدين، والآراء السياسية، والميول الجنسية، وذلك دون الحصول على موافقة صريحة من المستخدمين. كما أشار بيان اللجنة إلى أن هذه المعلومات تم استخدامها من قبل حوالي 4,000 معلن لتحقيق استهداف إعلاني.



وقد أضافت اللجنة أن Meta قامت بتحليل سلوكيات المستخدمين على فيسبوك، مثل الصفحات التي نالت إعجابهم والإعلانات التي نقروا عليها، وقامت بإدارة موضوعات إعلانية تتعلق بمعلومات حساسة للمستخدمين، مثل تصنيفهم كلاجئين كوريين شماليين أو كأتباع لدين معين أو كأشخاص يحددون هويتهم كأفراد من مجتمع الميم.



ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد رفضت Meta طلبات المستخدمين للوصول إلى معلوماتهم الشخصية بشكل غير عادل، بالإضافة إلى فشلها في منع تسريب بيانات حوالي 10 مستخدمين كوريين جنوبيين عن طريق عمليات قرصنة.



ورفض مسؤول في Meta Korea التعليق على هذه الاتهامات. - رويترز