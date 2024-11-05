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الدراية الإعلامية وصبيان الرقمية المغامرون

11/5/2024 2:30:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
د. محمود أبو فروة الرجبي








رغم الجهود العظيمة التي تبذل لتأهيل الناس، وخاصة الطلبة منهم على صناعة محتوى إيجابي، وكي يصلوا إلى مرحلة التمييز بين الـمحتوى الجيد وغير الجيد، ولكنني غير متفائل لأننا في الغالب ما زلنا نتعامل مع الـموضوع بأدوات أثبتت عدم نجاعتها.
قبل أيام اختتمت أعمال المؤتمر الثالث عشر للأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية، والذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (( اليونسكو)) بالشراكة مع وزارة الاتصال الحكومي، وبناء على هذا المؤتمر تم إطلاق ((إعلان عمان)) الذي ألقاه وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ومساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمعلومات في منظمة ((اليونسكو)) توفيق جلاصي.
وفي هذا الإعلان تم التركيز على ((تهيئة بيئة تعزز حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مع ضمان الحماية من مخاطر المعلومات المضللة والتلاعب الرقمي خاصة في أوقات الأزمات))، إضافة إلى ضرورة وضع ((سياسات وإستراتيجيات وطنية وإقليمية فاعلة لتعزيز الدراية الإعلامية والمعلوماتية وإتاحتها للجميع))، وغيرها من النقاط التي لا يختلف عليها اثنان، ومع ذلك لا بد للدول كافة، أن تنتبه إلى بعض النقاط التي تساهم في تحويل ما ورد في هذا المؤتمر إلى خطوات فاعلة، تؤثر بشكل مباشر بالناس، وتؤدي إلى تحقيق أهدافه التي لا يختلف عليها اثنان.
يمكن تعريف ((الدراية الإعلامية)) ببساطة على أنها قدرة الناس على تحليل الـمعلومات الواردة اليهم من وسائل الاعلام المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي، كي لا يقعوا في الخداع، أو التضليل، بينما تركز التربية الإعلامية على تزويد الناس بالمهارات اللازمة للتفاعل مع وسائل الإعلام، وتساعدهم على إنشاء محتوى إيجابي.
وفي ظل انتشار منصات التواصل الاجتماعي التي أعطت لكل إنسان دورين، دور المرسل وصانع الـمحتوى، إضافة إلى دور المتلقي، فإن هذه المفارقة صنعت الكثير من الإشكاليات، وأولها أن كثيرا من الناس أصبحوا صناع محتوى منتشرين جدا، دون امتلاك الحد الأدنى من الضوابط اللازمة لبناء مثل هذا الـمحتوى، وفي الـمقابل يتعرض الأفراد إلى طوفان من الـمحتوى الغث والسمين، دون امتلاك غالبيتهم القدرة على التمييز بين ما هو صحيح، ومضلل، وبين ما هو سيئ، ويؤثر بشكل سلبي على وجدان، وحياة المتلقي.
تزداد الدعوة إلى التوسع في تدريس التربية الإعلامية، وإفراد منهاج خاص بها في الـمدارس والجامعات، وهذا أمر جيد، لكن نقطة الاختلاف التي أضعها أمام المسؤولين، وصناع المناهج، أن الهدف العظيم الذي تسعى إليه التربية الإعلامية هو تحقيق نتاجات سلوكية، ومعرفية كبيرة، وهي تختلف عن أي منهاج آخر، وإذا عرفنا أن التعليم في الوطن العربي كله يعاني من مخرجات ضعيفة لا تنعكس عمليا في أي منهاج – في الغالب- فماذا سيحصل مع منهاج التربية الإعلامية، وهل سيحقق أول أهدافه وهو جعل الطلبة يصنعون محتوى إيجابيا، وفي الوقت نفسه ألا يقعوا ضحايا التضليل، وخطاب الكراهية، والتحيز، وغيرها؟
لو قسنا الـموضوع على المناهج الحالية في غالبية الدول العربية، فإن الطالب يأخذ حصصا في اللغة الإنجليزية والعربية يوميا، ومع ذلك لا يتمكن غالبية الطلبة من كتابة أو الحديث بثلاثة أسطر بطريقة صحيحة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.
وأنا أقولها بكل صراحة، لو تم تطبيق منهج التربية الإعلامية بالشكل نفسه الذي يتم التعامل به مع المناهج الأخرى التي تظهر نتاجاتها على شكل مهارات – مثل العربي والإنجليزي، فإن النتائج لن تكون إيجابية، وهذا طبعا ما لا نتمناه.
اقتراحي ببساطة أن يوكل تعليم وتدريب التربية الإعلامية إلى مؤسسات مستقلة، بعيدا عن الأجواء المدرسية، وأن يتم إنشاء جهة تقوم بهذا العمل، وتعين الـمعلمين والـمعلمات بأسلوب البحث عن كوادر بصفات أخرى مختلفة، تركز على الأسلوب العملي، وتكون مليئة بالحيوية والنشاط، وتعرف كيف تنقل الطالب من ملل الحصص إلى أسلوب التلقي الإيجابي القائم على التفاعل، والإنتاج الـمباشر للمحتوى، وبناء عقليته الناقدة.
لا نقصد بهذا المقال أن نقلل من الجهود التي يقوم بها المعلمون الـمعلمات على امتداد وطننا العربي الكبير، ولا مما تعمله وزارات التربية والتعليم، ولكننا نتحدث عن واقع، وأزمات، يجب التعامل معها بأسلوب مختلف، وفي الوقت نفسه ندعو إلى اعتبار التغيرات الرقمية الحاصلة في العالم، وكأنها مصنع ألغام يمكن أن تنفجر بنا على شكل فتن طائفية، ومناطقية لا سمح الله، فما دامت هذه المنصات الرقمية تعطي الفرصة لكل ما هب ودب أن ينشر ويبث ما يريد دون أي ضوابط، فلا أحد يعرف نتيجة ما يحصل على الجيل الحالي والأجيال المقبلة في وطننا العربي الكبير.
الأمن القومي العربي مهدد من صبيان الرقمية المغامرين، ولا يمكن أن نقف في وجهه سوى بتعليم جيد يستند إلى نتاجات حقيقية بعيدة عن التلقين، والحفظ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لذلك يجب أن نتعاون جميعا لنتقي شرور ما يحصل في العالم الرقمي، لأن شعبنا العربي يستحق الأفضل، والله من وراء القصد.

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