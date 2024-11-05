مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعاته

مؤشر سوق الأسهم السعودية يواصل تراجعاته
التاريخ
11/5/2024 2:23:22 PM
(MENAFN
- Al Watan)
واصل مؤشر سوق الأسهم السعودية "تاسي" تراجعه اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أغلق تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 24 نقطة عند مستوى 12,014 نقطة وبتداولات تجاوزت 5 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 86 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.
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