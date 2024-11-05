انطلاق بيبان 24 بمشاركة أكثر من 250 متحدثا محليا وعالميا

(MENAFN
- Al Watan)
ينطلق اليوم ملتقى
بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في تمام الرابعة مساءً تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، وذلك بحضور عدد من الأمراء والوزراء وكبار الشخصيات، وقادة ريادة الأعمال.
ويشارك في الملتقى الذي يستمر حتى 9 نوفمبر أكثر من 250 متحدثاً محلياً وعالمياً، و1,350 عارضاً من رواد الأعمال، و150 جهة مُمكِّنة تقدم خدمات ومبادرات لتمكين أصحاب الأعمال الريادية ودعمهم.
وسيناقش الملتقى الذي يفتح أبوابه يومياً من الساعة 4 وحتى 11 مساءً، عدة موضوعات تتعلق بريادة الأعمال، في العديد من المجالات ومن أبرزها التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والفرص الاستثمارية والشركات الناشئة والابتكار، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والتقنية المالية، كما يحفل الملتقى بجلسات العمل المقدمة من مدربين معتمدين وجلسات الاستشارات والإرشاد؛ لرفع كفاءة المنشآت، وتعزيز فاعلية أعمالها وإسهامها في الناتج المحلي في كل المجالات.
ويتضمن الملتقى عدداً من الإطلاقات وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى دعم منظومة ريادة الأعمال واستدامة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما يضم "بيبان 24" 9 أبواب تلبي احتياجات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتشمل: باب الانطلاقة، وباب المنشآت متسارعة النمو، وباب التمكين، وباب التجارة الإلكترونية، وباب التمويل والاستثمار، وباب الابتكار، وباب الشركات الناشئة، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.
وسيشهد الملتقى تصفيات نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، بمشاركة 52 دولة، و 100 شركة ناشئة من حول العالم؛ بما فيها 6 شركات سعودية ناشئة.
كما يجمع الملتقى عدداً من المستثمرين والجهات التمويلية تحت سقف واحد؛ لتسهيل الوصول إلى التمويل المناسب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال، إذ يقدم أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية، ومشاركة 5000 مستثمر محلي وأجنبي.
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