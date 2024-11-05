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انطلاق بيبان 24 بمشاركة أكثر من 250 متحدثا محليا وعالميا

11/5/2024 2:23:22 PM
(MENAFN- Al Watan) ينطلق اليوم ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في تمام الرابعة مساءً تحت شعار "وجهة عالمية للفرص"، وذلك بحضور عدد من الأمراء والوزراء وكبار الشخصيات، وقادة ريادة الأعمال.
ويشارك في الملتقى الذي يستمر حتى 9 نوفمبر أكثر من 250 متحدثاً محلياً وعالمياً، و1,350 عارضاً من رواد الأعمال، و150 جهة مُمكِّنة تقدم خدمات ومبادرات لتمكين أصحاب الأعمال الريادية ودعمهم.
وسيناقش الملتقى الذي يفتح أبوابه يومياً من الساعة 4 وحتى 11 مساءً، عدة موضوعات تتعلق بريادة الأعمال، في العديد من المجالات ومن أبرزها التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والفرص الاستثمارية والشركات الناشئة والابتكار، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي، والصحة الرقمية، والتقنية المالية، كما يحفل الملتقى بجلسات العمل المقدمة من مدربين معتمدين وجلسات الاستشارات والإرشاد؛ لرفع كفاءة المنشآت، وتعزيز فاعلية أعمالها وإسهامها في الناتج المحلي في كل المجالات.
ويتضمن الملتقى عدداً من الإطلاقات وتوقيع الاتفاقيات الهادفة إلى دعم منظومة ريادة الأعمال واستدامة نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما يضم "بيبان 24" 9 أبواب تلبي احتياجات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتشمل: باب الانطلاقة، وباب المنشآت متسارعة النمو، وباب التمكين، وباب التجارة الإلكترونية، وباب التمويل والاستثمار، وباب الابتكار، وباب الشركات الناشئة، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.
وسيشهد الملتقى تصفيات نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، بمشاركة 52 دولة، و 100 شركة ناشئة من حول العالم؛ بما فيها 6 شركات سعودية ناشئة.
كما يجمع الملتقى عدداً من المستثمرين والجهات التمويلية تحت سقف واحد؛ لتسهيل الوصول إلى التمويل المناسب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال، إذ يقدم أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية، ومشاركة 5000 مستثمر محلي وأجنبي.

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