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أمانة منطقة الرياض راعيا رسميا لملتقى بيبان 24

11/5/2024 2:23:22 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك أمانة منطقة الرياض في ملتقى بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المدة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار وجهة عالمية للفرص؛ للمساهمة في تمكين رواد الأعمال المحليين، وخلق فرص مميزة، وبيئة محفزة للكفاءات، وإطلاق الأفكار المميزة في مشاريعهم، عبر الالتقاء بالخبرات، والتجارب العالمية والإقليمية، ليكون ملتقى للإنجاز والتواصل والجذب.
وتأتي مشاركة أمانة منطقة الرياض في الملتقى امتدادَا لتنفيذ إستراتيجيتها في تعزيز التواصل العالمي والإقليمي، والاطلاع التجارب والخبرات العالمية، وآليات العمل في المجال الحضري والبيئي؛ بما يسهم في بناء منظومة عمل متميزة، عبر المشاركة في جلسات الحوار التي سيقدمها أكثر من مائتين وخمسين متحدثًا، وإبراز جهود الأمانة في تفعيل المشاريع، واهتمامها بالقطاع الخاص في تنفيذ الخطط والمبادرات؛ وتقديم الخدمات المميزة لسكان الرياض وزوارها.

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