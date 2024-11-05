أمانة منطقة الرياض راعيا رسميا لملتقى بيبان 24

(MENAFN
- Al Watan)
تشارك أمانة منطقة الرياض في ملتقى
بيبان الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المدة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات تحت شعار وجهة عالمية للفرص؛ للمساهمة في تمكين رواد الأعمال المحليين، وخلق فرص مميزة، وبيئة محفزة للكفاءات، وإطلاق الأفكار المميزة في مشاريعهم، عبر الالتقاء بالخبرات، والتجارب العالمية والإقليمية، ليكون ملتقى للإنجاز والتواصل والجذب.
وتأتي مشاركة أمانة منطقة الرياض في الملتقى امتدادَا لتنفيذ إستراتيجيتها في تعزيز التواصل العالمي والإقليمي، والاطلاع التجارب والخبرات العالمية، وآليات العمل في المجال الحضري والبيئي؛ بما يسهم في بناء منظومة عمل متميزة، عبر المشاركة في جلسات الحوار التي سيقدمها أكثر من مائتين وخمسين متحدثًا، وإبراز جهود الأمانة في تفعيل المشاريع، واهتمامها بالقطاع الخاص في تنفيذ الخطط والمبادرات؛ وتقديم الخدمات المميزة لسكان الرياض وزوارها.
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