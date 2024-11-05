حلول تمويلية بأقل من 2.59% في سيتي سكيب العالمي

(MENAFN
- Al Watan)
الرياض: حسين معشي
تنطلق الإثنين المقبل أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم "سيتي سكيب العالمي"، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، ومن المقرر أن يستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، تحت شعار "مستقبل الحياة"، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان "أحد برامج رؤية السعودية 2030"، وبتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما" العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، مع الشركاء المؤسسين: الشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، والمربع الجديد، ومركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ووجهة مسار والدرعية. جوائز وفرص
ويقدم المعرض للزوار 4 أراض سكنية مجانية من أسس العقارية، بالإضافة إلى وحدات سكنية مجانية أخرى، هذا إلى جانب هدايا تتعدى 10.000.000 ريال من سكني تشمل سيارة، وخصومات خاصة، وعروضا حصرية، كما يطرح المعرض حلولاً تمويلية بأقل هامش ربح يصل إلى 2.59%، وأكثر من 100.000 وحدة سكنية بخيارات متعددة للتملك، وشقتين سكنيتين من العوالي العقارية في مشروع "آكام - مكة هيلز" بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، و1.500.000 ريال جوائز للفائزين في تحدي روشن هاكاثون.
ويشارك في المعرض نخبة من الخبراء مثل: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع، مايكل دايك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن، والأمين العام لمنظمة EUROCITIES أندريه سوبتشاك، والعديد من المتحدثين. 22 دولة
ويضم المعرض في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة، حيث يأتي المنتدى بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزًا مهمًا للفرص والاستثمار.
الجدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يمثل وجهة استثمارية كبرى في العالم، حيث اختتم المعرض نسخته الأولى في المملكة باستثمارات تجاوزت 110.000.000.000 ريال. يقدم المعرض للزوار:
- 4 أراض سكنية مجانية.
- وحدات سكنية مجانية.
- هدايا بـ 10.000.000 ريال
- 100.000 وحدة سكنية بخيارات متعددة للتملك.
- 1.500.000 ريال جوائز للفائزين في تحدي روشن هاكاثون.
- يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة.
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