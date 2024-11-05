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حلول تمويلية بأقل من 2.59% في سيتي سكيب العالمي

11/5/2024 2:23:21 PM
(MENAFN- Al Watan) الرياض: حسين معشي
تنطلق الإثنين المقبل أعمال النسخة الثانية من المعرض العقاري الأكبر في العالم "سيتي سكيب العالمي"، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، ومن المقرر أن يستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، تحت شعار "مستقبل الحياة"، برعاية وزارة البلديات والإسكان، وبالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، وبرنامج الإسكان "أحد برامج رؤية السعودية 2030"، وبتنظيم من شركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "إنفورما" العالمية، وصندوق الفعاليات الاستثماري، مع الشركاء المؤسسين: الشركة الوطنية للإسكان، ونيوم، وروشن، والمربع الجديد، ومركز الملك عبدالله المالي "كافد"، ووجهة مسار والدرعية.
جوائز وفرص
ويقدم المعرض للزوار 4 أراض سكنية مجانية من أسس العقارية، بالإضافة إلى وحدات سكنية مجانية أخرى، هذا إلى جانب هدايا تتعدى 10.000.000 ريال من سكني تشمل سيارة، وخصومات خاصة، وعروضا حصرية، كما يطرح المعرض حلولاً تمويلية بأقل هامش ربح يصل إلى 2.59%، وأكثر من 100.000 وحدة سكنية بخيارات متعددة للتملك، وشقتين سكنيتين من العوالي العقارية في مشروع "آكام - مكة هيلز" بالتعاون مع الشركة الوطنية للإسكان، و1.500.000 ريال جوائز للفائزين في تحدي روشن هاكاثون.
ويشارك في المعرض نخبة من الخبراء مثل: الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير المربع، مايكل دايك، والرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن، والأمين العام لمنظمة EUROCITIES أندريه سوبتشاك، والعديد من المتحدثين.
22 دولة
ويضم المعرض في نسخته الحالية منتدى مستثمري العقار، الذي يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة، حيث يأتي المنتدى بهدف تعزيز التعاون في المشاريع الاستثمارية، ليمثل مركزًا مهمًا للفرص والاستثمار.
الجدير بالذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يمثل وجهة استثمارية كبرى في العالم، حيث اختتم المعرض نسخته الأولى في المملكة باستثمارات تجاوزت 110.000.000.000 ريال.
يقدم المعرض للزوار:
- 4 أراض سكنية مجانية.
- وحدات سكنية مجانية.
- هدايا بـ 10.000.000 ريال
- 100.000 وحدة سكنية بخيارات متعددة للتملك.
- 1.500.000 ريال جوائز للفائزين في تحدي روشن هاكاثون.
- يستضيف 150 مستثمرًا من 22 دولة.

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