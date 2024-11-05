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وزير السياحة يفتتح أرض السعودية في سوق السفر العالمي بلندن

11/5/2024 2:23:21 PM
(MENAFN- Al Watan) انطلقت اليوم تحت قيادة وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب؛ مشاركة المملكة العربية السعودية تحت مسمى "أرض السعودية" وتضم المشاركة جناح "روح السعودية" الذي تقيمه وتنظمه الهيئة السعودية للسياحة للعام الرابع على التوالي، في سوق السفر العالمي WTM في لندن، ويأتي تنظيم "أرض السعودية" بتظافر جهود أكثر من 70 شريكًا لمنظومة السياحة السعودية؛ يمثلون الوجهات والفنادق وشركات الطيران وشركات السفر والسياحة ومنظمي الرحلات، ويستمر سوق السفر العالمي خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2024.
وتأتي هذه المشاركة في هذا الملتقى الدولي الهام؛ في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ في ترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وإبراز ما وصل إليه القطاع السياحي بالمملكة من تطور وتسارع في النمو، وتسليط الضوء على النجاحات والمنجزات والأرقام القياسية على كافة المستويات والأصعدة، إضافة للترويج للوجهات السياحية الفريدة، وجذب مزيد من شرائح السياح، وتمكين القطاع السياحي الخاص، وإبرام المزيد من الشراكات الاستراتيجية الهامة.
وشهد جناح "روح السعودية" تحت قيادة معالي وزير السياحة ورئيس مجلس الإدارة للهيئة السعودية للسياحة إطلاق حملة "Saudi Red Sea"، كما شهد الجناح استعراض أحدث مشاريع شركة "البحر الأحمر الدولية"، التي تستكمل خلال هذا العام 16 منتجعاً سياحياً عالمياً، مع استهداف الوصول إلى 50 منتجعاً سياحياً بحلول العام 2030، كما احتضن الجناح العديد من التجارب التفاعلية المقدمة للزوار التي تبرز الحفاوة السعودية الأصيلة، والتنوع الطبيعي والمناخي والثقافي، بالإضافة إلى الأزياء والأنغام ومختلف النكهات السعودية.
وبهذه المناسبة صرح معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب قائلاً: "تسعى المملكة العربية السعودية؛ الوجهة الأسرع نمواً في العالم، من خلال مشاركتها في هذا المحفل الدولي الهام، إلى ترسيخ مكانة وريادة السعودية على خارطة السياحة العالمية، وتحقيق مستهدفات القطاع السياحي المتناغمة مع طموحات رؤية السعودية 2030، عبر تسليط الضوء على أبرز وأهم الوجهات الفريدة والمشاريع الجديدة والفرص الاستثمارية الهائلة التي يقدمها القطاع السياحي، حيث تعد المملكة أكبر مستثمر بالقطاع السياحي على مستوى العالم".
كما صرح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين قائلاً: "من خلال هذا المحفل الدولي الهام؛ تحتفي المملكة العربية السعودية بنجاحاتها ومنجزاتها وأرقامها القياسية في القطاع السياحي السعودي، الأسرع نمواً وتطوراً، كما نسعى من خلال هذه المشاركة إلى تعزيز نجاحات المرحلة الثانية من الحملة الترويجية العالمية (This Land is Calling)، التي تستهدف عدداً من الأسواق الرئيسية حول العالم، إضافة لتمكين وتعزيز نجاحات الشركاء، مع العمل على إبرام العديد من الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من الشركات العالمية"

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