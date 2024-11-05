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500 ألف شجرة في شرقيتنا خضراء

11/5/2024 2:23:21 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة ((شرقيتنا خضراء)) بمشاركة 30 متطوعًا، تزامنًا مع موسم التشجير؛ بهدف تعزيز رؤية المملكة 2030 لزيادة المسطحات الخضراء.
وتستهدف المبادرة زراعة أكثر من 500 ألف شجرة و3 ملايين زهرة في شوارع وحدائق الدمام، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الحرارة وتعزيز التنوع البيئي.
وأشار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إلى أن المبادرة تهدف لمكافحة التصحر، وتحقيق التوازن البيئي باستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية، موضحًا أن المشروع يأتي بالتعاون مع مختلف المؤسسات، لتعزيز الوعي بأهمية التشجير ودعم البنية التحتية الخضراء لتحسين جودة الحياة في المنطقة الشرقية.

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