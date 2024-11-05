500 ألف شجرة في شرقيتنا خضراء

(MENAFN
- Al Watan)
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة ((شرقيتنا خضراء)) بمشاركة 30 متطوعًا، تزامنًا مع موسم التشجير؛ بهدف تعزيز رؤية المملكة 2030 لزيادة المسطحات الخضراء.
وتستهدف المبادرة زراعة أكثر من 500 ألف شجرة و3 ملايين زهرة في شوارع وحدائق الدمام، مما يسهم في تحسين جودة الهواء وتقليل الحرارة وتعزيز التنوع البيئي.
وأشار أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، إلى أن المبادرة تهدف لمكافحة التصحر، وتحقيق التوازن البيئي باستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية، موضحًا أن المشروع يأتي بالتعاون مع مختلف المؤسسات، لتعزيز الوعي بأهمية التشجير ودعم البنية التحتية الخضراء لتحسين جودة الحياة في المنطقة الشرقية.
MENAFN05112024000089011017ID1108853865
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.