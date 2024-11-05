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أمطار رعدية على 7 مناطق حتى السبت

11/5/2024 2:23:21 PM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة، حتى السبت المقبل، تتأثر خلالها مناطق مكة المكرمة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية وعسير وجازان بأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وهطلت أمس، أمطار غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، بينما واصلت أمانة منطقة الجوف تطبيق خطة الطوارئ المعدة مسبقًا للتعامل مع الحالة المطرية وتقلبات الطقس التي تشهدها المنطقة هذه الأيام، وكثفت جهودها لرفع مخلفات الأمطار ونظافة الشوارع والأحياء السكنية وسحب تجمعات المياه ومباشرة البلاغات.
وسحبت الأمانة 1.076.400 متر مكعب من مياه الأمطار بمدينة سكاكا خلال 3 أيام من خلال 6 محطات تتبع لشبكة تصريف مياه الأمطار والسيول، كما سحبت كميات أخرى من تجمعات المياه من خلال المضخات والصهاريج في عدد من المواقع. كما نبه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يصحبها تساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى أكثر من 60 كم/ ساعة، وجريان السيول على منطقة الحدود الشمالية، تشمل مدينة عرعر ومحافظ طريف ورفحاء والعويقيلة.
ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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