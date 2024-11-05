الاتفاق يعبر القادسية
التاريخ
11/5/2024 2:23:19 PM
(MENAFN
- Al Watan)
سجل الاتفاق انتصاره الثاني في بطولة الأندية الخليجية الأبطال، بتغلبه على مضيفه القادسية الكويتي 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية، سجل لفارس الدهناء موسى ديمبلي ((45+8 ضربة جزاء)).
ليرفع الكوماندوز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.
MENAFN05112024000089011017ID1108853862
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.