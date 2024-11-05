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الاتفاق يعبر القادسية

11/5/2024 2:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) سجل الاتفاق انتصاره الثاني في بطولة الأندية الخليجية الأبطال، بتغلبه على مضيفه القادسية الكويتي 1 /صفر، في المواجهة التي جمعتهما لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية، سجل لفارس الدهناء موسى ديمبلي ((45+8 ضربة جزاء)).
ليرفع الكوماندوز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.

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