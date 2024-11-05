FIFA يحدد قواعد مونديال الأندية

(MENAFN
- Al Watan)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم
((FIFA))، أن نظام بطولة كأس العالم للأندية 2025 سيكون مماثل تماما لنظام كأس العالم للمنتخبات في النسخ الماضية.
وأن FIFA
يتجه لفتح الإمكانية لتسجيل أي ناد متأهل لدور الـ 16 من البطولة بتسجيل لاعبين جديدين في قائمته.
وأجبر الاتحاد الدولي الأندية على أن تصل أمريكا قبل 3 أيام من أول مباراة
لها في المونديال، على أن تقدم الأندية المشاركة القوائم النهائية بحد أدنى 26 لاعبًا وبحد أقصى 35 ويجب أن يكون 3 حراس على الأقل.
وأنه لن يتمكن أي لاعب
من اللعب لفريقين مختلفين في كأس العالم.
وفرض FIFA
غرامة بمبلغ 265 مليون يورو على النادي المنسحب قبل البطولة بـ30 يوما.
كما أوضح أنه يمكن للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي خلال البطولة.
وألزم جميع الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم 2025 بإشراك أقوى وأفضل فريق له خلال المباريات.
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