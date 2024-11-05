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FIFA يحدد قواعد مونديال الأندية

11/5/2024 2:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ((FIFA))، أن نظام بطولة كأس العالم للأندية 2025 سيكون مماثل تماما لنظام كأس العالم للمنتخبات في النسخ الماضية.
وأن FIFA يتجه لفتح الإمكانية لتسجيل أي ناد متأهل لدور الـ 16 من البطولة بتسجيل لاعبين جديدين في قائمته.
وأجبر الاتحاد الدولي الأندية على أن تصل أمريكا قبل 3 أيام من أول مباراة لها في المونديال، على أن تقدم الأندية المشاركة القوائم النهائية بحد أدنى 26 لاعبًا وبحد أقصى 35 ويجب أن يكون 3 حراس على الأقل.
وأنه لن يتمكن أي لاعب من اللعب لفريقين مختلفين في كأس العالم.
وفرض FIFA غرامة بمبلغ 265 مليون يورو على النادي المنسحب قبل البطولة بـ30 يوما.
كما أوضح أنه يمكن للأندية استبدال اللاعبين الذين انتهت عقودهم بشكل طبيعي خلال البطولة.
وألزم جميع الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم 2025 بإشراك أقوى وأفضل فريق له خلال المباريات.

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