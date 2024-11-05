القصيم تستضيف سهام غرب القارة

(MENAFN
- Al Watan)
تحتضن القصيم دورة غرب آسيا لقوس والسهم الأولى تحت رعاية الأمير فيصل بن مشعل بن سعود خلال الفترة من السابع وحتى الـ12 من نوفمبر الجاري وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف الاتحاد السعودي للسهام. ويشارك في البطولة التي تقام للمرة الأولى في تاريخ غرب القارة 10 دول وأكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 فئة مشاركة ويبلغ عدد الحكام 16. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير أن استضافة الحدث القاري الكبير للمرة الأولى في المملكة تأتي امتدادا لاستضافة كثير من المحافل الخليجية والعربية والقارية والعالمية.
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