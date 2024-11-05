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القصيم تستضيف سهام غرب القارة

11/5/2024 2:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تحتضن القصيم دورة غرب آسيا لقوس والسهم الأولى تحت رعاية الأمير فيصل بن مشعل بن سعود خلال الفترة من السابع وحتى الـ12 من نوفمبر الجاري وذلك في مدينة الملك عبدالله الرياضية تحت إشراف الاتحاد السعودي للسهام. ويشارك في البطولة التي تقام للمرة الأولى في تاريخ غرب القارة 10 دول وأكثر من 150 لاعباً ولاعبة يمثلون 30 فئة مشاركة ويبلغ عدد الحكام 16. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير أن استضافة الحدث القاري الكبير للمرة الأولى في المملكة تأتي امتدادا لاستضافة كثير من المحافل الخليجية والعربية والقارية والعالمية.

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