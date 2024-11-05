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ولي العهد يبحث مع رئيس وزراء اليابان العلاقات الثنائية والأحداث الإقليمية

11/5/2024 2:23:19 PM
(MENAFN- Al Watan) أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، برئيس الوزراء الياباني شيغيرو ايشيبا.
وجرى خلال الاتصال الإشادة بالعلاقات المتميزة بين المملكة واليابان، وبالجهود المبذولة لرفع مستوى العلاقات بين البلدين من خلال الرؤية السعودية اليابانية 2030.
كما جرى بحث الأحداث الإقليمية والتصعيد الذي تشهده المنطقة حالياً واستعراض الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في notes/files/clipdata/clipdata_bodytext_241105_212427_582-->

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