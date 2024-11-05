تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. وقطاع السيارات يهبط 1.8% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات
الثلاثاء، مع توجه أنظار المستثمرين نحو الانتخابات الأمريكية التي انطلقت اليوم، في ظل بيانات سلبية أثرت على أداء قطاع السيارات.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 509.53 نقطة، مع ارتفاع أسهم الشركات الصناعية 1.2%، مقابل انخفاض قطاع السيارات 1.8%.
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وفي حين تراجع“فوتسي” البريطاني بنسبة طفيفة تبلغ 0.15% إلى 8172 نقطة، ارتفع مؤشرا“داكس” الألماني بنسبة 0.55% إلى 19256 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.50% إلى 7407 نقاط.
وتراجعت أسهم قطاع السيارات بوتيرة حادة خلال التعاملات، على إثر تقدم الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية النهائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية صينية الصنع.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بيانات أشارت إلى انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة للمرة الثانية هذا العام، لتصل إلى 144.2 ألف وحدة في أكتوبر.
وكان سهم“شرودرز” أكبر الخاسرين بالمؤشر البريطاني، حيث انخفض بنسبة 13.7% إلى 3.138 جنيه إسترليني عند الإغلاق، عقب إعلان شركة إدارة الأصول المدرجة في بورصة لندن عن نتائج أعمال أقل من التوقعات.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108853836
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