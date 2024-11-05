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تباين أداء الأسهم الأوروبية عند الإغلاق.. وقطاع السيارات يهبط 1.8% - جريدة البورصة

11/5/2024 2:22:49 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تباين أداء الأسهم الأوروبية عند ختام تعاملات الثلاثاء، مع توجه أنظار المستثمرين نحو الانتخابات الأمريكية التي انطلقت اليوم، في ظل بيانات سلبية أثرت على أداء قطاع السيارات.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 509.53 نقطة، مع ارتفاع أسهم الشركات الصناعية 1.2%، مقابل انخفاض قطاع السيارات 1.8%.

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وفي حين تراجع“فوتسي” البريطاني بنسبة طفيفة تبلغ 0.15% إلى 8172 نقطة، ارتفع مؤشرا“داكس” الألماني بنسبة 0.55% إلى 19256 نقطة، و”كاك” الفرنسي 0.50% إلى 7407 نقاط.

وتراجعت أسهم قطاع السيارات بوتيرة حادة خلال التعاملات، على إثر تقدم الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية بشأن التعريفات الجمركية النهائية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية صينية الصنع.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بيانات أشارت إلى انخفاض تسجيلات السيارات الجديدة في المملكة المتحدة للمرة الثانية هذا العام، لتصل إلى 144.2 ألف وحدة في أكتوبر.

وكان سهم“شرودرز” أكبر الخاسرين بالمؤشر البريطاني، حيث انخفض بنسبة 13.7% إلى 3.138 جنيه إسترليني عند الإغلاق، عقب إعلان شركة إدارة الأصول المدرجة في بورصة لندن عن نتائج أعمال أقل من التوقعات.

المصدر:

MENAFN05112024000202011048ID1108853836

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