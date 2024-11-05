الانتخابات الأمريكية.. ترامب: أشعر بثقة كبيرة في الفوز - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية“دونالد ترامب”، الثلاثاء، بعد الإدلاء بصوته في فلوريدا، إنه يشعر“بثقة كبيرة” في استعادته لقيادة البيت الأبيض.
وأضاف“ترامب” خلال تصريحات للصحفيين بمقر الاقتراع في ويست بالم بيتش أنه“يشعر بثقة كبيرة”، مضيفًا أنه يعتقد أنه“خاض حملة رائعة” ضد منافسته الديمقراطية“كامالا هاريس”.
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وأردف:“تشرفت كثيرًا بمعرفة أن الطوابير طويلة، طوابير المحافظين، وطوابير الجمهوريين طويلة جدًا، عدت إلى فلوريدا في وقت متأخر جدًا من الليلة الماضية بعد أربعة تجمعات رائعة، وسمعت أننا نسير على ما يرام”.
وتابع:“لدينا بلد عظيم، لكن لدينا بلد في ورطة، إنه في ورطة كبيرة في نواحٍ كثيرة، وعلينا أن نصححها”، مؤكدًا“ثقته الكبيرة” بشأن فرصه في هذه الانتخابات، وأنه دخلها اليوم“بفارق كبير جدًا”.
وأشار الرئيس السابق إلى أن الجمهوريين حضروا للتصويت بقوة، لكنه انتقد حقيقة أنه لا يمكن معرفة نتيجة الانتخابات الليلة، قائلاً إنها يجب أن“تنتهي بحلول الساعة 10 مساءً” (بالتوقيت المحلي).
وعندما سُئل عما إذا كان يطلب من أنصاره تجنب العنف بعد إعلان نتيجة الانتخابات، قال:“لست مضطرًا لإخبارهم بذلك، وبالطبع لن يكون هناك عنف، فأنصاري ليسوا أشخاصًا عنيفين”.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108853834
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