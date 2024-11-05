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الانتخابات الأمريكية.. ترامب: أشعر بثقة كبيرة في الفوز - جريدة البورصة

11/5/2024 2:22:47 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية“دونالد ترامب”، الثلاثاء، بعد الإدلاء بصوته في فلوريدا، إنه يشعر“بثقة كبيرة” في استعادته لقيادة البيت الأبيض.

وأضاف“ترامب” خلال تصريحات للصحفيين بمقر الاقتراع في ويست بالم بيتش أنه“يشعر بثقة كبيرة”، مضيفًا أنه يعتقد أنه“خاض حملة رائعة” ضد منافسته الديمقراطية“كامالا هاريس”.

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وأردف:“تشرفت كثيرًا بمعرفة أن الطوابير طويلة، طوابير المحافظين، وطوابير الجمهوريين طويلة جدًا، عدت إلى فلوريدا في وقت متأخر جدًا من الليلة الماضية بعد أربعة تجمعات رائعة، وسمعت أننا نسير على ما يرام”.

وتابع:“لدينا بلد عظيم، لكن لدينا بلد في ورطة، إنه في ورطة كبيرة في نواحٍ كثيرة، وعلينا أن نصححها”، مؤكدًا“ثقته الكبيرة” بشأن فرصه في هذه الانتخابات، وأنه دخلها اليوم“بفارق كبير جدًا”.

وأشار الرئيس السابق إلى أن الجمهوريين حضروا للتصويت بقوة، لكنه انتقد حقيقة أنه لا يمكن معرفة نتيجة الانتخابات الليلة، قائلاً إنها يجب أن“تنتهي بحلول الساعة 10 مساءً” (بالتوقيت المحلي).

وعندما سُئل عما إذا كان يطلب من أنصاره تجنب العنف بعد إعلان نتيجة الانتخابات، قال:“لست مضطرًا لإخبارهم بذلك، وبالطبع لن يكون هناك عنف، فأنصاري ليسوا أشخاصًا عنيفين”.

المصدر:

MENAFN05112024000202011048ID1108853834

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