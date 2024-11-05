منحة المانية لتمويل (النَّاقل الوطني)

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- Khaberni) خبرني -
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على اتِّفاقيَّة منحة تكميليَّة بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 15 مليون يورو؛ كجزء من المساهمة المرحليَّة في تمويل مشروع النَّاقل الوطني للمياه بين العقبة وعمَّان لتحلية ونقل المياه.
وتأتي الاتفاقيَّة استكمالاً لإجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، الذي يشكِّل مشروعاً استراتيجيَّاً مهمَّاً للأردن؛ باعتباره ثالث أكبر مشروع تحلية في الشَّرق الأوسط، ويشكِّل حلَّاً فعَّالاً لمواجهة العجز المائي باعتبار المملكة من أكثر الدُّول فقراً في المياه.
ومن المتوقَّع أن يوفِّر المشروع عند اكتماله مياهاً صالحة للشُّرب بواقع 300 مليون متر مكعب، وهو مشروع وطني ينسجم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وله انعكاسات إيجابيَّة على باقي القطاعات، مثل القطاع الزراعي والسياحي، وسيسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المائية في مختلف القطاعات.
ويتكوَّن مشروع الناقل الوطني للمياه من محطَّة على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطَّة تحلية وضخّ في العقبة، وخط ناقل بطول نحو 450 كم.
وكانت لجنة الشّراء الخاصَّة الحكوميَّة أعلنت في شهر آب الماضي عن المناقِص المفضَّل لمشروع النَّاقل الوطني وهو شركة "ميريديام سويز" وذلك بعد تقييم العرض المحدَّث الخاص، والذي لبَّى متطلَّبات التَّأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشُّروط المرجعيَّة.
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