منحة المانية لتمويل (النَّاقل الوطني)

MENAFN - Khaberni) خبرني -قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على اتِّفاقيَّة منحة تكميليَّة بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 15 مليون يورو؛ كجزء من المساهمة المرحليَّة في تمويل مشروع النَّاقل الوطني للمياه بين العقبة وعمَّان لتحلية ونقل المياه.

وتأتي الاتفاقيَّة استكمالاً لإجراءات تنفيذ مشروع النَّاقل الوطني للمياه، الذي يشكِّل مشروعاً استراتيجيَّاً مهمَّاً للأردن؛ باعتباره ثالث أكبر مشروع تحلية في الشَّرق الأوسط، ويشكِّل حلَّاً فعَّالاً لمواجهة العجز المائي باعتبار المملكة من أكثر الدُّول فقراً في المياه.

ومن المتوقَّع أن يوفِّر المشروع عند اكتماله مياهاً صالحة للشُّرب بواقع 300 مليون متر مكعب، وهو مشروع وطني ينسجم مع رؤية التَّحديث الاقتصادي، وله انعكاسات إيجابيَّة على باقي القطاعات، مثل القطاع الزراعي والسياحي، وسيسهم بشكل كبير في تلبية الاحتياجات المائية في مختلف القطاعات.

ويتكوَّن مشروع الناقل الوطني للمياه من محطَّة على الشاطئ الجنوبي لخليج العقبة، ومحطَّة تحلية وضخّ في العقبة، وخط ناقل بطول نحو 450 كم.

وكانت لجنة الشّراء الخاصَّة الحكوميَّة أعلنت في شهر آب الماضي عن المناقِص المفضَّل لمشروع النَّاقل الوطني وهو شركة "ميريديام سويز" وذلك بعد تقييم العرض المحدَّث الخاص، والذي لبَّى متطلَّبات التَّأهيل الفنِّي والمالي واجتاز الحدّ الأدنى للعلامة الفنيَّة المطلوبة من الشُّروط المرجعيَّة.