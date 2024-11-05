الجيش الإسرائيلي يقلص عملياته البرية بلبنان ويهدد بتوسيعها بدون التوصل لـتسوية

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - يستدل من بيانات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يقلص عملياته البرية في جنوب لبنان، في الأسبوعين الأخيرين، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الثلاثاء. وربما يعود ذلك إلى عدد جنوده الذين قُتلوا خلال الاجتياح المستمر منذ خمسة أسابيع تقريبا. ورغم ذلك، تبدو إسرائيل كمن تعتزم مواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى.
وحسب بيانات الناطق العسكري الاسرائيلي، فإنه كانت تشارك في اجتياح جنوب لبنان 4 فرق عسكرية، هي الفرق 91 و146 و98 و36، حتى 22 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، وبعد ذلك شاركت 3 فرق عسكرية في الاجتياح لعدة أيام.
وبين يومي الإثنين والجمعة من الأسبوع الماضي، قالت بيانات الناطق العسكري إن فرقتين عسكريتين، 146 و91، كانتا تشارك في الاجتياح، وذكر بيان الناطق العسكري أن فرقة واحدة شاركت في الاجتياح، يوم السبت الماضي، وأشار بيان صادر أمس إلى أن فرقتين تشاركان في الاجتياح.
وتأتي بيانات الناطق العسكري في ظل ادعاءات إسرائيلية حول "تسوية" سياسية بين إسرائيل ولبنان، ومزاعم مصادر إسرائيلية مطلعة على الاتصالات بأنه ربما يتم التوصل إلى اتفاق خلال "أسبوع ونصف الأسبوع إلى أسبوعين"، حسب موقع "واينت" الإلكتروني.
وأضاف "واينت" أنه يتوقع أن يستمر الاجتياح البري عدة أسابيع، وأن الجيش الإسرائيلي ينتظر قرار الحكومة، بينما في لبنان، تنفي الحكومة والسياسيون الضالعون في اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل أي تقدم نحو "تسوية" مزعومة.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمس، إن إسرائيل رفضت كل الحلول المقترحة لوقف إطلاق النار وواصلت عدوانها على لبنان، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على بلاده.
وأضاف أن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية".
ويبدو أن لا أساس لمزاعم إسرائيل حول تقدم نحو "تسوية"، وتستمر بالتهديد بأنه لا يتم التوصل إليها، "سيواصل الجيش الإسرائيلي هجومه في لبنان"، حسب القناة 12.
وأشارت القناة إلى أن "تسوية" كهذه تعني انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، ووجود "قوة إنفاذ دولية وبضمنها الجيش اللبناني" للتيقن من عدم وجود مقاتلي حزب الله في الجنوب.
لكن الشرط التعجيزي الذي تصر عليه إسرائيل هو أن توافق الدولة اللبنانية على توغل قوات إسرائيلية في أراضيها وانتهاك سيادتها، وهو ما وصفته القناة بأنه "حق إسرائيل بالعمل في حال خرق الاتفاق".
وأضافت القناة أنه في المرحلة على الأقل، في حال التوصل إلى اتفاق، "لن تسمح إسرائيل بعودة سكان جنوب لبنان إلى بيوتهم المحاذية للحدود، طالما لا يعود سكان شمال إسرائيل إلى بيوتهم"، وأن الجيش الإسرائيلي يحشد قوات كبيرة عند الحدود.
وتابعت أن إسرائيل ستمنع تعاظم قوة حزب الله من خلال منع نقل أسلحة إليه عبر الحدود السورية – اللبنانية وعن طريق البحر والجو، وأن أي نقل أسلحة كهذا "ستعتبره إسرائيل خرقا للاتفاق".
وأشارت القناة 12 إلى أنه في حال لم يتم التوصل لاتفاق، فإنه يوجد لدى الجيش الإسرائيلي خططا عسكرية "لتوسيع الاجتياح في لبنان. وتشمل هذه الخطط توسيع الهجمات. كما يخطط الجيش الإسرائيلي لإمكانية التوغل في قرى في عمق جنوب لبنان، لم يصل إليها حتى الآن"، بادعاء "القضاء على قدرات حزب الله".
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