المحافظ دودين يترأس اجتماع لجنة الطوارىء الموسعة في محافظة الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN / ترأس محافظ الخليل خالد دودين ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع السنوي الموسع للجنة الطوارىء في محافظة الخليل والتي تضم كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالإضافة لفرق المتطوعين بحضور مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد موسى أبو عرقوب ومدير مديرية الحكم المحلي م.رشيد عوض ونائب مدير عمليات الشرطة الرائد محمد وريدات وممثل غرفة العمليات المشتركة الرائد عمر نواحعة ومدير عام التنمية والتخطيط في المحافظة ومنسق اللجنة م.لؤي القيسي وذلك لبحث الاستعدادات لفصل الشتاء والخطط التي تم وضعها وإقرارها من الدفاع المدني الفلسطيني.

المحافظ في كلمته قال " أشكركم على التزامكم العالي وهذا دليل على انتماءكم الوطني رغم كل الظروف الصعبة وشح الإمكانيات وهذا يثبت مدى حبكم لهذا الوطن ، أحيي جهودكم الرائعة ونحن منذ السابع من أكتوبر نعيش حالة طوارئ كبرى ومرعبة لأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أخطر من الزلازل والبراكين ،الاحتلال ومستوطنيه انتهكوا كافة المقدرات بجميع مستوياتها الصحية والتعليمية والأمنية خصوصا في المناطق المغلقة ".

وأضاف دودين" جهدنا هذا العام مضاعف والخليل فيها 130 بوابة وحاجز والمطلوب منا مزيد من الصبر والعمل للاستجابة والتعاطي مع أي حدث يحصل خلال فصل الشتاء وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات لخدمة المواطن الفلسطيني وحمايته .

العقيد موسى أبو عرقوب مدير عام الدفاع المدني في المحافظة وجه الشكر للمحافظ على هذا الاجتماع الهام متحدثا بشكل مفصل حول الخطة التي وضعها الدفاع المدني استعدادا لفصل الشتاء والتي أخذت بعين الاعتبار الإغلاقات والحواجز التي تفصل مدن وقرى ومخيمات المحافظة عن بعضها البعض.

وتم خلال اللقاء الحديث عن تقاطع كل من دور المؤسسة الأمنية والمؤسسات الصحية والهيئات والمجالس المحلية ومديريات التربية والتعليم والإعلام المحلي والمتطوعين في تكامل الأدوار وحماية حياة وممتلكات المواطنين في كافة أرجاء المحافظة وختاماً تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي ستشكل رافدا للخطة التي استعرضها الدفاع المدني خلال الاجتماع.