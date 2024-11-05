المحافظ دودين يترأس اجتماع لجنة الطوارىء الموسعة في محافظة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل /PNN / ترأس محافظ الخليل خالد دودين ظهر اليوم الثلاثاء الاجتماع السنوي الموسع للجنة الطوارىء في محافظة الخليل والتي تضم كافة المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة بالإضافة لفرق المتطوعين بحضور مدير الدفاع المدني في المحافظة العقيد موسى أبو عرقوب ومدير مديرية الحكم المحلي م.رشيد عوض ونائب مدير عمليات الشرطة الرائد محمد وريدات وممثل غرفة العمليات المشتركة الرائد عمر نواحعة ومدير عام التنمية والتخطيط في المحافظة ومنسق اللجنة م.لؤي القيسي وذلك لبحث الاستعدادات لفصل الشتاء والخطط التي تم وضعها وإقرارها من الدفاع المدني الفلسطيني.
المحافظ في كلمته قال " أشكركم على التزامكم العالي وهذا دليل على انتماءكم الوطني رغم كل الظروف الصعبة وشح الإمكانيات وهذا يثبت مدى حبكم لهذا الوطن ، أحيي جهودكم الرائعة ونحن منذ السابع من أكتوبر نعيش حالة طوارئ كبرى ومرعبة لأن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أخطر من الزلازل والبراكين ،الاحتلال ومستوطنيه انتهكوا كافة المقدرات بجميع مستوياتها الصحية والتعليمية والأمنية خصوصا في المناطق المغلقة ".
وأضاف دودين" جهدنا هذا العام مضاعف والخليل فيها 130 بوابة وحاجز والمطلوب منا مزيد من الصبر والعمل للاستجابة والتعاطي مع أي حدث يحصل خلال فصل الشتاء وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة وبتنسيق كامل بين كافة الجهات لخدمة المواطن الفلسطيني وحمايته .
العقيد موسى أبو عرقوب مدير عام الدفاع المدني في المحافظة وجه الشكر للمحافظ على هذا الاجتماع الهام متحدثا بشكل مفصل حول الخطة التي وضعها الدفاع المدني استعدادا لفصل الشتاء والتي أخذت بعين الاعتبار الإغلاقات والحواجز التي تفصل مدن وقرى ومخيمات المحافظة عن بعضها البعض.
وتم خلال اللقاء الحديث عن تقاطع كل من دور المؤسسة الأمنية والمؤسسات الصحية والهيئات والمجالس المحلية ومديريات التربية والتعليم والإعلام المحلي والمتطوعين في تكامل الأدوار وحماية حياة وممتلكات المواطنين في كافة أرجاء المحافظة وختاماً تم الاتفاق على عدد من التوصيات التي ستشكل رافدا للخطة التي استعرضها الدفاع المدني خلال الاجتماع.
MENAFN05112024000205011050ID1108853007
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.