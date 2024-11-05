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4 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مخيم جباليا

11/5/2024 9:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN-
استُشهد 4 مواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال منزلا في منطقة العلمي بمخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43391 مواطنا، وإصابة 102347 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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