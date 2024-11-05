4 شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مخيم جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
غزة /PNN-
استُشهد 4 مواطنين، اليوم الثلاثاء، في قصف
الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين وإصابة آخرين بجروح، في استهداف الاحتلال منزلا في منطقة العلمي بمخيم جباليا.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43391 مواطنا، وإصابة 102347 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
MENAFN05112024000205011050ID1108853006
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.