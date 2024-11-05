Wednesday, 06 November 2024 07:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أهالي مثلث الشهداء يشيعون جثماني الشهيدين عصعوص

11/5/2024 9:09:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين /PNN-
شيع أهالي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين محمد وشوقي العصعوص إلى مثواهما الأخير في القرية.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى جنين الحكومي في جنين، حيث نُقل الجثمانان إلى منزلي ذويهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين قبل أن يواريا الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القرية، وكانت طائرة مسيرة قد قصفت موقعاً في قرية مثلث الشهداء، ما أدى إلى استشهاد محمد حسن عصعوص (40 عاماً)، وشوقي فياض عصعوص (38 عاماً).

وباستشهاد محمد وشوقي العصعوص، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 771، بينهم 167 طفلا

MENAFN05112024000205011050ID1108853003

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث