أهالي مثلث الشهداء يشيعون جثماني الشهيدين عصعوص

MENAFN - Palestine News ) جنين /PNN-شيع أهالي قرية مثلث الشهداء جنوب جنين، اليوم الثلاثاء، جثماني الشهيدين محمد وشوقي العصعوص إلى مثواهما الأخير في القرية.

وانطلق موكب التشييع من جنين الحكومي في جنين، حيث نُقل الجثمانان إلى منزلي ذويهما لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة على جثماني الشهيدين قبل أن يواريا الثرى.

وردد المشيعون هتافات منددة بالجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في القرية، وكانت طائرة مسيرة قد قصفت موقعاً في قرية مثلث الشهداء، ما أدى إلى استشهاد محمد حسن عصعوص (40 عاماً)، وشوقي فياض عصعوص (38 عاماً).

وباستشهاد محمد وشوقي العصعوص، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 771، بينهم 167 طفلا