ماستر كلاس مع سوسن بدر.. تحويل التاريخ إلى فيلم

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- Akhbar Al Khaleej) في إطار فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، تتألق النجمة المصرية الكبيرة سوسن بدر من خلال ماستر كلاس مميز بعنوان "تحويل التاريخ إلى فيلم"، ستقام هذه الورشة في 6 نوفمبر، الساعة 10 صباحًا، بسينما ريل بمجمع مراسي جاليريا.
ستتيح هذه الجلسة للمشاركين فرصة التعرف على كيفية تحويل الأحداث التاريخية إلى قصص سينمائية من خلال استكشاف فن السرد السينمائي تجدر الإشارة إلى أن الفنانة القديرة سوسن بدر،
تتمتع بخبرة واسعة في مجال الفن السابع،
لذا ستشارك رؤاها حول عملية تشكيل السيناريو، وكيف يمكن للسينما أن تعكس الحقائق التاريخية وتخلق تواصلًا فعليًا مع الجمهور.
تُعد هذه الورشة فرصة للتفاعل المباشر مع سوسن بدر، حيث ستجيب على أسئلة الحضور وتشارك تجاربها الشخصية في عالم السينما، لفتح آفاقًا جديدة لفهم دور السينما في توثيق التاريخ وتقديمه بشكل فني وجذاب.
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