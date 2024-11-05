ماستر كلاس مع سوسن بدر.. تحويل التاريخ إلى فيلم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) في إطار فعاليات مهرجان البحرين السينمائي، تتألق النجمة المصرية الكبيرة سوسن بدر من خلال ماستر كلاس مميز بعنوان "تحويل التاريخ إلى فيلم"، ستقام هذه الورشة في 6 نوفمبر، الساعة 10 صباحًا، بسينما ريل بمجمع مراسي جاليريا.

ستتيح هذه الجلسة للمشاركين فرصة التعرف على كيفية تحويل الأحداث التاريخية إلى قصص سينمائية من خلال استكشاف فن السرد السينمائي تجدر الإشارة إلى أن القديرة سوسن بدر،

تتمتع بخبرة واسعة في مجال الفن السابع،

لذا ستشارك رؤاها حول عملية تشكيل السيناريو، وكيف يمكن للسينما أن تعكس الحقائق التاريخية وتخلق تواصلًا فعليًا مع الجمهور.

تُعد هذه الورشة فرصة للتفاعل المباشر مع سوسن بدر، حيث ستجيب على أسئلة الحضور وتشارك تجاربها الشخصية في عالم السينما، لفتح آفاقًا جديدة لفهم دور السينما في توثيق التاريخ وتقديمه بشكل فني وجذاب.