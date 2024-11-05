المنتدى الاقتصادي: نوصي بحوافز للشركات الصغيرة بالأردن

MENAFN - Khaberni) خبرني - اعتبر المنتدى الاقتصادي الأردني أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن يُعد خطوة ضرورية لتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات المحدود.





وأكد في ورقة الموقف التي أصدرها، أهمية اتخاذ تدابير متوازنة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة قد تُسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص فجوة الدخل.





وفي بيان صادر عن المنتدى الثلاثاء، أوصى بتقديم حوافز مُوجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لمساعدتها على التكيف مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور، مما يُسهم في حماية الوظائف ويُحد من أي تأثير سلبي محتمل على معدلات التوظيف.





ولفت المنتدى إلى أن هذه الشركات تعتمد بشكل أساسي على العمالة ذات الأجور المنخفضة، وتُعد جزءا كبيرا من الاقتصاد الأردني، حيث توفر فرص عمل لعدد كبير من العمالة.





وشدّد المنتدى على أهمية اتباع نهج تدريجي في رفع الحد الأدنى للأجور بما يتماشى مع معدلات التضخم، لتفادي الضغوط التضخمية على الأسعار في السوق المحلية.





وأكد أن هذا التدرج يسمح بتقييم الأثر الاقتصادي للزيادة دوريا، لضمان توافقها مع الظروف الاقتصادية الحالية وقدرة أصحاب العمل على التعامل مع التكاليف المتزايدة.





وفيما يتعلق بتأثير قرار رفع الحد الأدنى للأجور على العمالة المحلية، أشار المنتدى إلى ضرورة الحد من استبدال العمالة الأردنية بعمالة غير أردنية، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل رئيسي على العمالة غير الماهرة. وقدم المنتدى توصيات بفرض ضوابط تحفز أصحاب العمل على توظيف العمالة المحلية، وتقديم حوافز تُعزز من مشاركة الأردنيين في سوق العمل، وتُقلل من الاعتماد على العمالة الأجنبية.





كما أشار المنتدى إلى أهمية أن يُغطي الحد الأدنى للأجور شريحة كافية من العاملين، ليكون له تأثير كبير على خفض معدلات الفقر وتحسين توزيع الدخل.





وأكد ضرورة تحديث الحد الأدنى بشكل دوري بناء على تغيرات تكلفة المعيشة ومتوسط الأجور، لحماية تأثيره كأداة لدعم الفئات ذات الدخل المحدود.





وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم العدالة الاجتماعية وتحسين معيشة الفئات الأضعف، لكنه يتطلب سياسات متوازنة تأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه الزيادة على استقرار سوق العمل ومرونته.





وأشار إلى أن المنتدى يقدم توصيات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحسين مستوى الدخل وحماية فرص العمل، بما يضمن تحقيق منافع طويلة الأمد لجميع الأطراف.





كما أكد أهمية التدرج في رفع الأجور وربطها بمعدلات التضخم، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير بيئة متوازنة للتطبيق وحماية الاقتصاد من تبعات غير متوقعة.





من جانبها، أوضحت رئيسة قسم الدراسات في المنتدى، براء الدميسي، أن المنهجية البحثية الخاصة بالتوصيات بشأن الحد الأدنى للأجور استندت إلى دراسة الظروف الاقتصادية المحلية وتحديد القطاعات الأكثر تأثرا. وقد عمل الفريق على تحليل بيانات تفصيلية من مختلف المؤسسات الوطنية، والاطلاع على تجارب دولية مشابهة لتحديد المعايير المثلى الملائمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن.





وأكدت الدميسي أن التوصيات تسعى إلى تحقيق توازن بين تحسين مستويات المعيشة للعاملين والحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي، وتعكس رؤية المنتدى في تعزيز السياسات الاقتصادية التي تُسهم في توفير فرص عمل كريمة وتحفيز الاستثمارات المحلية، مما يعزز من جهود التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.