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36 فلسطينيا حصيلة ضحايا عدوان جيش الاحتلال على غزة

11/5/2024 7:17:11 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان المتواصل للاحتلال على القطاع بلغت فجر اليوم الثلاثاء 36 فلسطينيا بينهم طفل.
وقالت السلطات الصحية إن 20 فلسطينيا سقطوا في قصف لقوات الاحتلال استهدف منزلا للنازحين في مدينة (بيت لاهيا) فيما أصيب آخرون كانوا في أحد منازل أحياء حي (التفاح) شرق غزة.
وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت كذلك بطائراتها منازل وخياما تؤوي عددا كبيرا من النازحين في بلدة (الزوايدة) ومدينة (دير البلح) ومنطقة (معن) وبلدة (عبسان الكبيرة) ما تسبب في ارتفاع اعداد الضحايا.
وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات الصحية وفاة لاعب في نادي (خدمات المغازي) لكرة السلة متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف جيش الاحتلال لمنزل بجوار النادي قبل أيام.
وتشهد المناطق الشمالية لقطاع غزة التي تشمل بلدتي (بيت لاهيا) و(بيت حانون) ومخيم (جباليا) توغلا بريا منذ الخامس من اكتوبر الماضي وارتكب الاحتلال مجازر مروعة راح ضحيتها أكثر من 1200 من الضحايا ومئات المصابين والمفقودين.
ومنعت قوات الاحتلال جهود الاغاثة الدولية للوصول إلى المناطق الشمالية أو إدخال معدات وأدوية طبية في ظل خروج المستشفيات عن الخدمة بعد استهدافها ومنع إدخال أي مستلزمات وطواقم طبية.(النهاية)

و ا ب / م ع ا




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