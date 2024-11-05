36 فلسطينيا حصيلة ضحايا عدوان جيش الاحتلال على غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - 5 - 11 (كونا) -- أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة أن حصيلة ضحايا العدوان المتواصل للاحتلال على القطاع بلغت فجر اليوم الثلاثاء 36 فلسطينيا بينهم طفل.
وقالت السلطات الصحية إن 20 فلسطينيا سقطوا في قصف
لقوات الاحتلال استهدف منزلا للنازحين في مدينة (بيت لاهيا) فيما أصيب آخرون كانوا في أحد منازل أحياء حي (التفاح) شرق غزة.
وأضافت أن قوات الاحتلال استهدفت كذلك بطائراتها منازل وخياما تؤوي عددا كبيرا من النازحين في بلدة (الزوايدة) ومدينة (دير البلح) ومنطقة (معن) وبلدة (عبسان الكبيرة) ما تسبب في ارتفاع اعداد الضحايا.
وعلى صعيد متصل أعلنت السلطات الصحية وفاة لاعب
في نادي (خدمات المغازي) لكرة السلة متأثرا بجراح أصيب بها جراء قصف جيش الاحتلال لمنزل بجوار النادي قبل أيام.
وتشهد المناطق الشمالية لقطاع غزة التي تشمل بلدتي (بيت لاهيا) و(بيت حانون) ومخيم (جباليا) توغلا بريا منذ الخامس من اكتوبر الماضي وارتكب الاحتلال مجازر مروعة راح ضحيتها أكثر من 1200 من الضحايا ومئات المصابين والمفقودين.
ومنعت قوات الاحتلال جهود الاغاثة الدولية للوصول إلى المناطق الشمالية أو إدخال معدات وأدوية طبية في ظل خروج المستشفيات عن الخدمة بعد استهدافها ومنع إدخال أي مستلزمات وطواقم طبية.(النهاية)
و ا ب / م ع ا
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