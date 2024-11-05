الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان مخلّفا شهداء ودمارا واسعا في البنية التحتية

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت / PNN - يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مناطق متفرقة في لبنان، مخلّفا عشرات الشهداء ودمارا واسعا في البنية التحتية.
وأفادت معلومات صحفية، باستشهاد تسعة مواطنين جراء غارات على بلدات معروب، وبافلية، ودير كيفا، وحاريص، جنوب لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، انه في إطار الحرب التدميرية التي يشنها الاحتلال على لبنان عموما، والجنوب خصوصا، والغارات والاعمال التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير احياء في مدن وبلدات بكامله، بحيث أن أكثر من 37 بلدة تم مسحها، وتدمير منازلها، وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا.
ومن الواضح ان هذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة، حتى مشارف الخيام.
وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته بلدات جويا، ويحمر الشقيف، وتول، ودير انطار، والقصيبة، وصير الغربية، والخرايب، ومارون الراس، والخيام، وبنت جبيل، والطيري في جنوب لبنان.
وفي سياق متصل، تستعد قافلة للصليب الأحمر بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، للتوجه الى وطى الخيام لاستكمال انتشال جثامين 15 شهيدا ما زالوا تحت الأنقاض، بفعل عدوان الاحتلال الذي استهدف منزلهم منذ 8 أيام.
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