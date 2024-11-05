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الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان مخلّفا شهداء ودمارا واسعا في البنية التحتية

11/5/2024 7:09:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت / PNN - يواصل الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على مناطق متفرقة في لبنان، مخلّفا عشرات الشهداء ودمارا واسعا في البنية التحتية.


وأفادت معلومات صحفية، باستشهاد تسعة مواطنين جراء غارات على بلدات معروب، وبافلية، ودير كيفا، وحاريص، جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، انه في إطار الحرب التدميرية التي يشنها الاحتلال على لبنان عموما، والجنوب خصوصا، والغارات والاعمال التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير احياء في مدن وبلدات بكامله، بحيث أن أكثر من 37 بلدة تم مسحها، وتدمير منازلها، وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا.


ومن الواضح ان هذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة، حتى مشارف الخيام.

وقصفت طائرات الاحتلال ومدفعيته بلدات جويا، ويحمر الشقيف، وتول، ودير انطار، والقصيبة، وصير الغربية، والخرايب، ومارون الراس، والخيام، وبنت جبيل، والطيري في جنوب لبنان.

وفي سياق متصل، تستعد قافلة للصليب الأحمر بالتنسيق مع قوات "اليونيفيل"، للتوجه الى وطى الخيام لاستكمال انتشال جثامين 15 شهيدا ما زالوا تحت الأنقاض، بفعل عدوان الاحتلال الذي استهدف منزلهم منذ 8 أيام.

MENAFN05112024000205011050ID1108852347

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