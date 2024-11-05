الاحتلال يهدم منزلا في سلوان بالقدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا،
في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت حي البستان في سلوان الى الجنوب من المسجد الأقصى، وشرعت بهدم منزل يعود لعائلة عايد، وهو مكون من طابق واحد، ويؤوي 6 مواطنين.
ودفع الاحتلال بتعزيزات من الجيش والشرطة الى البلدة، وفرض فيها إغلاقات، بالتزامن مع عملية الهدم.
وذكرت محافظة القدس، ان هذا المنزل هو السابع الذي تهدمه آليات الاحتلال في حي البستان بسلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما يتهدد الهدم نحو 120 منزلا آخر، ما يؤدي الى تهجير 1500 مواطن مقدسي في سلوان بشكل قسري.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أخطرت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في أحياء بلدة سلوان، ضمن المخطط التهويدي الخاص بالبنية التحتية لشق شارع استعماري "الشارع الأمريكي".
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