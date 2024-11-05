الاحتلال يهدم منزلا في سلوان بالقدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - هدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا،في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة اقتحمت حي البستان في سلوان الى الجنوب من المسجد الأقصى، وشرعت بهدم منزل يعود لعائلة عايد، وهو مكون من طابق واحد، ويؤوي 6 مواطنين.

ودفع الاحتلال بتعزيزات من الجيش والشرطة الى البلدة، وفرض فيها إغلاقات، بالتزامن مع عملية الهدم.

وذكرت محافظة القدس، ان هذا المنزل هو السابع الذي تهدمه آليات الاحتلال في حي البستان بسلوان منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيما يتهدد الهدم نحو 120 منزلا آخر، ما يؤدي الى تهجير 1500 مواطن مقدسي في سلوان بشكل قسري.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أخطرت طواقم بلدية الاحتلال في القدس، بهدم 37 منزلا ومنشأة تجارية في أحياء بلدة سلوان، ضمن المخطط التهويدي الخاص بالبنية التحتية لشق شارع استعماري "الشارع الأمريكي".