باريس: فلسطين تشارك في فعاليات الأسبوع العربي لدى اليونسكو

MENAFN - Palestine News ) باريس / PNN - شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي زيدان أبو زهري، في فعاليات الأسبوع العربي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في العاصمة الفرنسية باريس.

وعقد الأسبوع العربي بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وبدعوة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية بصفته رئيس المجموعة، على مدار يومين.

وقد نظم وفد دولة فلسطين لدى "اليونسكو" برئاسة القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى "اليونسكو" هالة طويل، وحسام الخطيب من طاقم المندوبية، عدة فعاليات ثقافية فلسطينية من عرض للحرف اليدوية والتطريز، والنقش على المعادن، بجانب عزف للموسيقى للشابين محمد نجم ويوسف زايد على آلات الناي والعود، ومشاركة لطاهي فلسطيني قدم مجموعة من الأكلات الشعبية والوطنية.



وشارك مدير عام التراث في وزارة السياحة والآثار أحمد رجوب، في ندوة حول التراث الثقافي المادي، برفقة الخبير الفرنسي رينيه التير، والذي عمل لعدة سنوات في قطاع غزة.

وأشار أبو زهري إلى أن هذا التراث لا يعتبر مجرد قماش أو أدوات وموسيقى، وإنما هو مجموعة من القيم التي تمثل الحضارة العربية بما فيها من صفاء ونقاء ودعوة للتواضع والتسامح والحكمة، تشكل مجتمعة الحضارة العربية وما فيها من قيم ومبادئ وقواعد.

وتعقد فعاليات هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ربع قرن، تجتمع خلالها الدول العربية من خلال المجموعة العربية لدى "اليونسكو"، لإبراز ثقافتها وتسلط المبادرة الضوء على الثراء الثقافي والحضاري العربي وتنوعهما، وتعزيز الحوار بين الثقافات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الثقافية، ودعم المبادرات التي تخدم التواصل الحضاري بين الدول العربية ودول العالم.

ويشتمل الأسبوع العربي في "اليونسكو" على معارض ثقافية وفنية من بينها سوق للمنتجات الثقافية العربية، ومعرض عن الخط العربي، وآخر عن صور المواقع التراثية في العالم العربي المسجلة في "اليونسكو"، إلى جانب جناح الموسيقى العربية، وفعالية الطهي العربي، وجناح عن الحرف اليدوية العربية، وآخر عن الأزياء العربية، كما سيتضمن ندوة عن الرواية العربية، وأخرى عن الذكاء الاصطناعي، وندوة عن الخط العربي، وندوة عن أدب الأطفال، إلى جانب ندوة عن الشيلة الجنبية، فيما ستتضمن العروض المصاحبة مسابقة الخط العربي، وعرض لأعمال فنانين ومصممين، إضافة إلى عرض عن فن الرسم بالرمل.