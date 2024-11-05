باريس: فلسطين تشارك في فعاليات الأسبوع العربي لدى اليونسكو

(MENAFN
- Palestine News Network
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باريس / PNN - شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم علي زيدان أبو زهري، في فعاليات الأسبوع العربي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، في العاصمة الفرنسية باريس.
وعقد الأسبوع العربي بمبادرة من المملكة العربية السعودية، وبدعوة من وفد المملكة الأردنية الهاشمية بصفته رئيس المجموعة، على مدار يومين.
وقد نظم وفد دولة فلسطين لدى "اليونسكو" برئاسة القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى "اليونسكو" هالة طويل، وحسام الخطيب من طاقم المندوبية، عدة فعاليات ثقافية فلسطينية من عرض للحرف اليدوية والتطريز، والنقش على المعادن، بجانب عزف للموسيقى للشابين محمد نجم ويوسف زايد على آلات الناي والعود، ومشاركة لطاهي فلسطيني قدم مجموعة من الأكلات الشعبية والوطنية.
وشارك مدير عام التراث في وزارة السياحة والآثار أحمد رجوب، في ندوة حول التراث الثقافي المادي، برفقة الخبير الفرنسي رينيه التير، والذي عمل لعدة سنوات في قطاع غزة.
وأشار أبو زهري إلى أن هذا التراث لا يعتبر مجرد قماش أو أدوات وموسيقى، وإنما هو مجموعة من القيم التي تمثل الحضارة العربية بما فيها من صفاء ونقاء ودعوة للتواضع والتسامح والحكمة، تشكل مجتمعة الحضارة العربية وما فيها من قيم ومبادئ وقواعد.
وتعقد فعاليات هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ ربع قرن، تجتمع خلالها الدول العربية من خلال المجموعة العربية لدى "اليونسكو"، لإبراز ثقافتها وتسلط المبادرة الضوء على الثراء الثقافي والحضاري العربي وتنوعهما، وتعزيز الحوار بين الثقافات، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية الثقافية، ودعم المبادرات التي تخدم التواصل الحضاري بين الدول العربية ودول العالم.
ويشتمل الأسبوع العربي في "اليونسكو" على معارض ثقافية وفنية من بينها سوق للمنتجات الثقافية العربية، ومعرض عن الخط العربي، وآخر عن صور المواقع التراثية في العالم العربي المسجلة في "اليونسكو"، إلى جانب جناح الموسيقى العربية، وفعالية الطهي العربي، وجناح عن الحرف اليدوية العربية، وآخر عن الأزياء العربية، كما سيتضمن ندوة عن الرواية العربية، وأخرى عن الذكاء الاصطناعي، وندوة عن الخط العربي، وندوة عن أدب الأطفال، إلى جانب ندوة عن الشيلة الجنبية، فيما ستتضمن العروض المصاحبة مسابقة الخط العربي، وعرض لأعمال فنانين ومصممين، إضافة إلى عرض عن فن الرسم بالرمل.
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