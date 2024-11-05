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الاحتلال يُبعد مقدسيا عن حي البستان بعد اعتقاله لساعات

11/5/2024 7:09:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا مقدسيا، بعد دهم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد الزير، عقب اقتحام منزله في حي العباسية ببلدة سلوان.

وفي وقت لاحق، أفرجت سلطات الاحتلال عن الزير بعد إخضاعه للتحقيق لعدة ساعات بداعي "التحريض"، على خلفية تصويره مقابلات ونشرها مع أصحاب بيوت هددها الاحتلال بالهدم في حي البستان ببلدة سلوان.

واشترط الاحتلال مقابل الإفراج عن الشاب خالد الزير إبعاده عن حي البستان لمدة 15 يوماً، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف شيقل، ومنعه من توثيق عمليات هدم منازل المقدسيين التي يقوم بها جيش الاحتلال.

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