الاحتلال يُبعد مقدسيا عن حي البستان بعد اعتقاله لساعات

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا مقدسيا، بعد دهم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد الزير، عقب اقتحام منزله في حي العباسية ببلدة سلوان.
وفي وقت لاحق، أفرجت سلطات الاحتلال عن الزير بعد إخضاعه للتحقيق لعدة ساعات بداعي "التحريض"، على خلفية تصويره مقابلات ونشرها مع أصحاب بيوت هددها الاحتلال بالهدم في حي البستان ببلدة سلوان.
واشترط الاحتلال مقابل الإفراج عن الشاب خالد الزير إبعاده عن حي البستان لمدة 15 يوماً، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف شيقل، ومنعه من توثيق عمليات هدم منازل المقدسيين التي يقوم بها جيش الاحتلال.
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