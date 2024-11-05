الاحتلال يحاصر منزلا في قباطية جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين / PNN - حاصرت قوات خاصة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة قباطية جنوب جنين.
وأفادت شهود عيان، بأن قوة احتلالية خاصة حاصرت منزلاً في البلدة، وأجبرت المواطنين في المنازل القريبة منه على مغادرة منازلهم، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة من حاجز دوتان العسكري.
وأشار شهود العيان إلى أن قوات الاحتلال احتجزت شاباً كدرع بشري خلال حصار المنزل.
كما أطلق الاحتلال قذيفة "أنيرجا" تجاه المنزل المحاصر، فيما سُمع دوي إطلاق رصاص في محيطه.
يتبع...
MENAFN05112024000205011050ID1108852338
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.