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الاحتلال يحاصر منزلا في قباطية جنوب جنين

11/5/2024 7:09:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - حاصرت قوات خاصة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، منزلاً في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفادت شهود عيان، بأن قوة احتلالية خاصة حاصرت منزلاً في البلدة، وأجبرت المواطنين في المنازل القريبة منه على مغادرة منازلهم، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية إلى البلدة من حاجز دوتان العسكري.

وأشار شهود العيان إلى أن قوات الاحتلال احتجزت شاباً كدرع بشري خلال حصار المنزل.

كما أطلق الاحتلال قذيفة "أنيرجا" تجاه المنزل المحاصر، فيما سُمع دوي إطلاق رصاص في محيطه.

يتبع...

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