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الاحتلال يعتقل شابا من ميثلون جنوب شرق جنين

11/5/2024 7:09:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شاباً من بلدة ميثلون جنوب شرق جنين.

وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند غسان ربايعة (22 عاماً) بعد مداهمة منزله واحتجاز والدته، وتفجير مركبته.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ميثلون ونشرت آلياتها في عدد من شوارعها، فيما جرت مواجهات واسعة خلال الاقتحام.

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