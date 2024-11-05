الاحتلال يعتقل شابا من ميثلون جنوب شرق جنين
التاريخ
11/5/2024 7:09:54 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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جنين / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شاباً من بلدة ميثلون جنوب شرق جنين.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مهند غسان ربايعة (22 عاماً) بعد مداهمة منزله واحتجاز والدته، وتفجير مركبته.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ميثلون ونشرت آلياتها في عدد من شوارعها، فيما جرت مواجهات واسعة خلال الاقتحام.
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